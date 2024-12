V drugi slovenski nogometni ligi znova poteka ogorčen boj za lovoriko in preboj v prvo ligo. ND Gorica bi pri tem lahko prejela izdatno pomoč, v klubu iz Nove Gorice so potrdili pogovore z morebitnimi novimi vlagatelji.

"Lahko potrdimo, da se pogovarjamo s predstavniki družbe Le Augure iz Savdske Arabije o možnem sodelovanju. Opravili smo določene razgovore in pričakujemo, da bomo z njimi nadaljevali tudi v prihodnje," so govorice o iskanju še enega tujega vlagatelja potrdili v ND Gorica. "Skupaj z aktualnim partnerjem TMS iz Francije in obstoječimi sponzorji pa se v tem trenutku pripravljamo na drugi del sezone ter že razmišljamo, kako okrepiti prvo in mladinsko ekipo, da bi uresničili oba cilja – uvrstitev v prvo ligo s člani in obstanek v njej z mladinci." V sporočilu za javnost so se še zahvalili navijačem in zdajšnjim pokroviteljem. "Ker se leto hitro bliža koncu, se vsem plavo-belim navijačem zahvaljujemo za lojalnost in podporo, prav tako bi se radi zahvalili vsem sponzorjem, posebej družini Pavlović iz omenjenega podjetja TMS."

Vemo, kaj potrebujemo za uvrstitev v prvo ligo

Gorico spomladi čaka hud boj za vrnitev nazaj v prvo ligo, saj po jesenskem delu prvenstva, po 16 odigranih krogih, prvih pet klubov na lestvici ločijo le štiri točke. Aluminij in Gorica imata na vrhu 33 točk, točko manj Tabor Sežana in tri manj Triglav Kranj. Vsi štirje so nekdanji prvoligaši. "Konec je jesenskega tekmovalnega dela aktualne sezone, v katerem nam je s člani uspelo doseči vrh lestvice. Nekoliko manj zadovoljni smo z rezultati mladincev, a verjamemo, da se bo krivulja rezultatov tudi pri njih spomladi obrnila navzgor," so še zapisali v ND Gorica. Športni direktor Zoran Ljubinković je že pred dnevi napovedal, da bodo v zimskem prestopnem roku okrepili prvo moštvo. "Še vedno smo v fazi analize jesenskega dela prvenstva, a že vemo, kaj potrebujemo za uvrstitev v prvo ligo. Kar lahko zdaj povem, je, da bodo okrepitve konkretne ter z veliko znanja in kvalitete."