Na Portugalskem najmanj osem okuženih nogometašev

Nogometaši Vitorie Guimaraesa so v tej sezoni nastopali v ligi Europa in se od tekmovanja poslovili po skupinskem delu. Foto: Reuters

Štirje portugalski klubi so objavili izide testiranj iz minulega tedna. Poleg treh nogometašev Vitorie iz Guimaraesa, so tri okužbe s koronavirusom odkrili tudi pri Famalicaou, po en pozitiven nogometaš pa prihaja iz vrst lanskih prvakov Benfice in Moreirenseja. Vsi nogometaši in še dva pozitivna člana strokovnega štaba Famalicaoa so v karanteni.

Se bo prvenstvo nadaljevalo še ta mesec?

Andraž Šporar je edini slovenski legionar na Portugalskem. Foto: Reuters Portugalski klubi se pripravljajo na nadaljevanje prvenstvo, predvidoma 30. maja, tekme pa bodo potekale brez prisotnosti navijačev. Uradne potrditve sicer s strani portugalske nogometne zveze še ni bilo, so pa klubi dobili natančna higienska priporočila in navodila zdravstvene stroke, pod katerimi bi lahko odigrali preostalih deset krogov državnega prvenstva.

V navodilih je zapisano, da bodo morali nogometaši omejiti stike s svojimi bližnjimi in predstavniki klubov, obenem pa bodo morali teste na covid-19 opraviti dvakrat tedensko. Tekme bodo lahko odigrane ob minimalni prisotnosti oseb iz organizacijskega odbora in ostalega potrebnega osebja.

Pred prekinitvijo je bil na lestvici prvi Porto, dve točki pred Benfico. Klub Andraža Šporarja, Sporting, je na četrtem mestu z 18 točkami zaostanka.