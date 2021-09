Portugalcu se pred obračunom z Muro tresejo hlače

Muro v četrtek čaka druga evropska ovira. Po solidni predstavi v prvem krogu, a porazu z Vitessejem (0:2) čaka varovance Anteja Šimundže obračun z enim od favoritov za končni uspeh v novoustanovljeni evropski ligi. Tottenham je v sezoni 2018/19 igral v finalu lige prvakov, kjer je klonil proti Liverpoolu, v tej sezoni pa je dobil priložnost za nastop v konferenčni ligi. Londonski klub, za katerega med drugim igrata zvezdniška napadalca Harry Kane in Sona Heung-Mina, je sicer dobro krenil v sezono. Po treh krogih je bil s tremi zmagami zasidran na vrhu angleškega prvenstva.

Harry Kane je bil pred začetkom sezone na izhodnih vratih Tottenhama, a je nato ostal v klubu, v začetku sezone pa ne najde prave forme. Foto: Guliverimage

Portugalcu se trese stolček

Nato so sledili mrk in tri zaporedne ničle. Varovanci Nuna Espirita Santa, ki je na trenerskem stolčku zamenjala Joseja Mourinha, so po šestih krogih šele na enajstem mestu angleškega prvenstva, na šestih tekmah so bili le trikrat uspešni, že trikrat pa so igrišče zapustili brez točk. Dno je slabim predstavam izbil zadnji nedeljski poraz proti velikemu tekmecu Arsenalu, ki je slavil s kar 3:1. Po tem porazu je v vrstah angleškega velikana završalo, portugalski strateg pa je že blizu izhodnih vrat Tottenhama. Tudi v prvem krogu konferenčne lige so Spursi le remizirali z Rennesom (2:2), tako da bodo proti Muri zagotovo odločno krenili proti trem točkam.

"Po takšnem porazu se moramo pobrati tako mentalno kot fizično, da se bomo sploh lahko pripravili na obračun z Muro. Nato moramo narediti prave poteze, trdo delati in se pravilno odločati. Sezono smo začeli dobro, s pravo idejo, a smo se izgubili. Preveč časa potrebujemo, da postanemo ekipa. Hočemo biti ekipa, ki je močna, dominantna. Mi smo vse prej kot to," je po nedeljskem porazu z Arsenalom in pred četrtkovim obračunom z Muro dejal 47-letni trener.

Vrednost Tottenhama je ocenjena na 697 milijonov evrov. Foto: Guliverimage

Vrednost ekipe Tottenhama je na Transfermarktu ocenjena na 697 milijonov evrov, medtem ko je ocena vrednosti Murine ekipe skoraj stokrat manjša – 7,53 milijona evrov. Muro zdaj čaka gostovanje na stadionu Tottenham Hotspur, ki sprejme kar 62.850 ljudi, kljub slabšim rezultatom v zadnjem času pa so Londončani nesporni favoriti. V prid jim govori tudi dejstvo, da so na zadnjih sedmih zaporednih domačih tekmah v evropskih tekmovanjih zmagali, na kar šestih pa je njihova mreža ostala nedotaknjena.

Skupno pa je Tottenham na zadnjih petih tekmah le enkrat zmagal. In sicer na predzadnji tekmi v ligaškem pokalu, kjer je po enajstmetrovkah izločil Wolverhampton, pred tem pa je dvakrat visoko izgubil proti Chelseaju in Crystal Palacu. Oba tekmeca sta bila boljša s kar 3:0. Portugalec je tako pod velikim pritiskom, v napovedih nogometnih strokovnjakov je med vsemi premierligaši na drugem mestu na verjetnostni listi za odstrel. Če si bodo Londončani privoščili spodrsljaj proti Muri ali proti Aston Villi v naslednjem krogu premier lige, pa bo njegova pot na londonski klopi zagotovo končana.

"Na zadnjih tekmah so nas nasprotniki razbili. V tem trenutku moramo stopiti skupaj in začeti dobro igrati. Izgubljamo ravnotežje na sredini igrišča. Ko na zadnjih treh prvenstvenih tekmah na vsaki tekmi prejmeš tri zadetke, ne moreš skriti težav. A smo profesionalci, sezona je še dolga. Ostati moramo mirni," pa je po slabih rezultatih ekipe dejal vratar Tottenhama Hugo Lloris.

