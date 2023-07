Olimpija v Latviji do zmage in napredovanja

Nogometaši Olimpije so na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov v latvijski Valmieri premagali istoimensko ekipo z 2:1 (1:0) in se s skupnim izidom 4:2 uvrstili v drugi kvalifikacijski krog. Tudi prva tekma se je namreč končala z izidom 2:1 v korist Ljubljančanov.

Olimpija je na prvi tekmi v Ljubljani pokazala, da je precej boljša ekipe od latvijske, a si je ob koncu zapletla položaj in v Valmiero odpotovala le z minimalno prednostjo. Na povratni tekmi se je igrišču samozavestno postavila, od začetka dala vedeti, da vodstva ni prišla le branit, ampak si je želela še ene zmage, kar ji je, potem ko je bila na terenu večji del obračuna spet boljša, tudi uspelo. Tekma je imela skoraj identičen potek kot prva, Latvijci so namreč do svojih trenutkov spet prišli ob koncu, ko so že zaostajali z 0:2.

Že v uvodnih minutah je ljubljanska ekipa nekajkrat nevarno prišla v tekmečev kazenski prostor, a do 18. minute ji je manjkal zaključni strel. Takrat pa se je imenitna priložnost ponudila Mustafi Nukiću, ki je po lepi kombinaciji z Ivanom Posavcem iz ugodnega položaja streljal mimo gola. Se pa je Nukić odkupil v 33. minuti, ko je asistiral Ruiju Pedru, ki se je odlično znašel pred vrati, ni imel veliko prostora, a je žogo mimo vratarja vseeno poslal v mrežo.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pred tem sta s streli od daleč grozila Augustin Doffo in Timi Max Elšnik, po golu Ljubljančanov pa so nevarnejši postali tudi gostitelji, Matevž Vidovšek je moral dvakrat resneje posredovati, tako kot enkrat ob prostem strelu že na začetku tekme.

Ljubljančani se tudi v drugem polčasu niso pomaknili v obrambo, a so storili nekaj napak in Latvijcem omogočili dve priložnosti, Rifet Kapić, nekdanji igralec Gorice, je streljal mimo gola, Ruanu Ribeiru pa je Vidovšek ne posebej posrečen strel ubranil.

Kazen za zgrešeni priložnosti je prišla v 64. minuti. Po kotu, ki ga je priboril Nukić, izvedel pa Elšnik, je z glavo svoj prvi gol v zelenem dresu dosegel branilec Ahmet Muhamedbegović.

Admir Bristrić je kmalu zapravil priložnost za 0:3, na drugi strani pa si je Leo Gaucho privoščil veliko neumnost, ki je njegovo ekipo stala zmanjšanja zaostanka. Potem ko je po veliki napaki Vidovška Ribiro že premagal ljubljanskega vratarja, je gol hotel potrditi Gaucho, a je to storil iz nedovoljenega položaja, tako da sodniki gola niso priznali.

Olimpija se bo v drugem krogu kvalifikacij merila z zmagovalcem tekme med Ballkanijem iz Prištine in bolgarskim Ludogorcem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vidovšek je nato popravil svojo napako z obrambo strela z glavo Gaucha, v 82. minuti pa je bil brez moči, domači so s samostojnim prodorom in natančnim strelom Camina Mene vendarle dosegli vsaj častni gol. Do konca bi lahko dosegli še kakšnega, ob neprepričljivi ljubljanski obrambi so izvedli nekaj nevarnih akcij, a Vidovšek se ni več pustil premagati.

Olimpija se bo v drugem krogu kvalifikacij merila z zmagovalcem tekme med Ballkanijem iz Prištine in bolgarskim Ludogorcem, povratna tekma se bo danes v Razgradu začela ob 20. uri.