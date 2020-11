Pomurke po letu 2014 znova med elito v ligi prvakinj

Slovenske prvakinje so tako po zmagi nad črnogorsko Breznico (3:0) zdaj ugnale še madžarske prvakinje, pri katerih je igrala slovenska reprezentantka Lara Ivanuša. Trikrat je bila uspešna Kaja Korošec, enkrat pa Špela Kolbl.

Pomurke so v prvem polčasu s pridom izkoriščale predvsem neodločnost Madžark v obrambni vrsti. Tam so gostje izgubile ogromno žog, prednost slovenskih predstavnic pa bi lahko bila po polčasu celo višja od dveh zadetkov.

Prvega je v 27. minuti dosegla hitra Kolblova, ki je v kazenskem prostoru izkoristila nepazljivost dveh madžarskih branilk, vzela žogo in natančno merila v bližnji kot. Po novi odvzeti žogi na sredini igrišča so si slovenske prvakinje devet minut kasneje priigrale še enajstmetrovko, ko je Kolblovo v kazenskem prostoru podrla Evelin Fenyvesi. Strel z bele točke je uspešno realizirala Koroščeva.

Slovenske prvakinje so nato še trikrat stresle vratnico. Za malenkost so bile nenatančne Luana Zajmi, Kolblova ter poleg slednje še najnevarnejša nogometašica domačih, 16-letna Nina Kajzba, ki je poleg tega zapravila še tri soočenja ena na ena s švedsko vratarko Chandro Bednar.

Kazen je sledila v 53. minuti, ko je po prekršku vratarke Ive Kocijan daleč stran od svojih vrat sodnica še drugič pokazala na belo točko. Madžarke so prek kapetanke Evelin Mosdoczi znižale in nato skušale priti do izenačenja, a so bile Pomurke v obrambi suverene.

Po drugem rumenem kartonu Dorottye Czeller pri gostjah je v 73. minuti neposredno s prostega strela za mirno nadaljevanje drugič na tekmi zadela Koroščeva, ki je po sijajnem preigravanju v 80. minuti zadela za "hat-trick".

V zadnjem, drugem krogu kvalifikacij nastopata še dve Slovenki. Avstrijski St. Pölten Mateje Zver bo gostil bolgarski CSKA, litovska Gintra Universitetas Maje Zajc pa norveški klub Valerenga. V 1. krogu se je od tekmovanja poslovila Timea Rojnik s slovaško Slovan Bratislavo.

Dvaindvajset zasedb si je že zagotovilo mesto v šestnajstini finala tekmovanja, ostalih deset bodo dali današnji in četrtkovi obračuni. Šestnajstina finala bo na sporedu od 8. decembra naprej, žreb parov pa bo 24. novembra.