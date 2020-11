Pomurske nogometašice začele z odliko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometašice ekipe Nona Pomurje Beltinci so uspešno začele kvalifikacije za ligo prvakov. V prvem krogu kvalifikacij so v Gornji Radgoni gostile črnogorsko Breznico in gladko zmagale s 3:0. Dva zadetka je k zmagi prispevala Špela Kolbl (39., 65. minuta), enega pa Nina Kajzba (80.).