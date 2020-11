Kazen le za Koper #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Disciplinska komisija Nogometne zveze Slovenije (NZS) je po 10. krogu Prve lige Telekom Slovenije izdala le eno kazen. Kot so zapisali v sklepu, bo Koper zaradi nešportnega vedenja igralcev in uradnih oseb moral plačati 300 evrov.

Koprčani so kljub hudi napaki sodnika Aleksandra Matkovića, ki je Taboru neupravičeno dosodil enajstmetrovko, na koncu z 2:1 premagali ekipo iz Sežane in se povzpeli na visoko četrto mesto. Imajo enako točk kot Maribor ter le dve manj kot vodilna Mura in Olimpija.

Matković je videl roko, ki je ni bilo:

