Polom Turkov na Nizozemskem usoden za selektorja

Nizozemci so se znesli nad Turčijo in jo premagali s teniškim rezultatom 6:1. Foto: Reuters

Turška nogometna zveza in dosedanji reprezentančni selektor Senol Günes sta se sporazumno dogovorila o prekinitvi pogodbe. Do prekinitve sodelovanja je prišlo po torkovem hudem porazu na gostovanju pri Nizozemski, ki je zmagala kar s 6:1.

To je bil prvi poraz Turkov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, spodrsljaj pa so si dovolili tudi krog prej, ko so le remizirali s Črno goro, čeprav so že vodili z 2:0.

Senol Günes je ostal brez službe. Foto: Reuters

Senola Günesa, ki je bil na selektorskem stolčku od leta 2019, so v domovini kritizirali že junija, potem ko je reprezentanca s tremi porazi in gol razliko 1:8 izpadla že po predtekmovanju. V predtekmovalni skupini je bila skupaj z Italijo, Švico in Walesom.

"Po razgovoru z njim smo se sporazumno odločili, da se razidemo. Zahvaljujemo se mu za opravljeno delo," so sporočili s turške zveze, ki še ni določila njegovega naslednika.

Tulipani so zbrali dve točki več od Turčije. Foto: Reuters

Po šestih krogih kvalifikacij za SP v skupini z 11 točkami zaseda tretje mesto, dve točki več od nje imata Nizozemska in Norveška.