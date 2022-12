Policija pregnala in aretirala maroške navijače brez vstopnic #video

Maroški navijači bodo dolgo v noč slavili preboj reprezentance v četrtfinale svetovnega prvenstva. Ob brazilskih in argentinskih so najštevilčnejši v Katarju. A nekaj med njimi jih bo slavilo na hladnem, saj so bili aretirani že pred tekmo.

Foto: Guliver Image Iz Katarja prihajajo tudi neljubi posnetki. Prišlo je do prerivanja med katarskimi policisti in peščico maroških navijačev, ki so na tekmo osmine finala med Marokom in Španijo skušali priti brez oziroma s ponarejeno vstopnico. Nekaj maroških navijačev je policija tudi aretirala, pred tem so jih policisti na konjih skušali pregnati s stadiona. Maročani so se brez veljavne vstopnice skušali prebiti že na tekmo s Kanado, ki je bila prvega decembra.