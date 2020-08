Arsenal potrdil naziv kralja pokala FA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Arsenal je v finalu pokala FA na Wembleyju z 2:1 ugnal velikega londonskega rivala in prišel še do rekordnega 14. naslova v tem tekmovanju. Chelsea ostaja pri osmih.

Obračun na Wembleyju se še dobro ni začel, ko so modri Londončani že povedli. Po izvrstni ekipni akciji je na koncu Oliver Giroud žogo lepo oddal Christianu Pulisicu, ki mu na koncu ni bilo težko premagati vratarja Arsenala Emiliana Martineza.

Topničarji so izenačili dobrih 20 minut pozneje, ko je z bele točke v polno meril Pierre-Emerick Aubameyang. Prekršek za najstrožjo kazen je zakrivil kapetan Cesar Azpilicueta, ki je moral le nekaj minut pozneje zaradi poškodbe oditi z igrišča.

Arsenal je v drugem polčasu prišel do popolnega preobrata. Nicolas Pepe je lepo videl Aubameyanga, ki je najprej lepo preigral Kurta Zoumaja, nato pa še mojstrsko zaključil in topničarje popeljal do vodstva z 2:1.

Arsenal je od 73. minute po izključitvi Matea Kovačića, prejel je še drugi rumeni karton, igral z igralcem več in minimalno prednost brez težav zadržal do konca.

Pokal FA, finale: Sobota, 1. avgust:

Arsenal : Chelsea 2:1 (1:1)

Aubameyang 28./11m, 67.; Pulisic 5.

R.K.: Kovačić 73./Chelsea