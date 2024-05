Na Wembleyju sosedski derbi za lovoriko

Manchester City je v polfinalu z golom Bernarda Silve v 84. minuti premagal Chelsea. V drugem polfinalu pa sta igrala drugoligaš Coventry in Manchester United. Rdeči vragi so vodili s 3:0, a zapravili prednost (3:3). Zmagovalca ni dal niti podaljšek, odločale so 11-metrovke, po katerih so vendarle napredovali varovanci Erika ten Haga.

Manchester City bi lahko svoje sosede premagal trikrat v isti sezoni prvič po sezoni 1969/70, potem ko je v tej sezoni dosegel dve ligaški zmagi nad rdečimi hudiči. Manchester United, ki je tekmovanje v premier ligi sklenil na sedmem mestu, je izgubil šest od zadnjih sedmih srečanj s premierligaškim prvakom Manchester Cityjem v vseh tekmovanjih. Tekma bi lahko dokončno podala odgovor tudi glede prihodnosti Erika ten Haga na trenerskem stolčku Uniteda, saj naj bi bil ta na zelo majavih temeljih.

Ta tekma bo hkrati ponovitev lanskega finala, kjer je City premagal United z 2:1. Zdaj bo zasedba Pepa Guardiole lovila svoj osmi pokalni naslov, United pa 13.

Angleški pokal FA, finale:

Sobota, 25. maj: