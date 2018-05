Komu se bo smejalo: Mourinhu ali Conteju?

Ob 18.30 bo na kultnem Wembleyju, ki sprejme preko 90 tisoč duš, na sporedu veliki finale pokala FA, v katerem se bosta za lovoriko udarila Manchester United in Chelsea. Oba si želita od sezone posloviti z lovoriko, saj sta na drugih frontah ostala praznih rok. Modri se niso uvrstili niti v ligo prvakov.

''Zagotovo bo to moja zadnja tekmo to sezono. Imam še vedno veljavno pogodbo in še vedno sem predan klubu. Vse moči bomo usmerili v to, da tekmo dobimo, saj je za nami res težka sezona,'' pred finalom razmišlja trener Chelseaja Antonio Conte, ki ga mnogi že podijo iz kluba.

Po zmago bo kajpak krenil tudi Jose Mourinho in njegova četa: ''Seveda se bi bilo lepo od sezone posloviti z lovoriko, a tudi, če ne zmagamo, menim, da je za nami dobra sezona. V ligi smo bili veliko boljši kot lani, žal je bil nekdo še boljši.''

Chelsea in United se bosta v finalu pokala FA srečala tretjič. Leta 1994 so visoko s 4:0 zmagali rdeči vragi, leta 2007, ko je modre vodil ravno Mourinho, pa je po podaljšku z 1:0 slavil Chelsea. Takrat je United vodil sloviti sir Alex Ferguson, ki uspešno okreva po operaciji glave.

Pokal FA, finale: