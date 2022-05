Podvig kultnega angleškega kluba z najbolj nenavadno statistiko

Angleški nogometni klub Nottingham Forest ima bogato preteklost in nenavadno statistiko, saj je večkrat postal evropski kot pa angleški prvak. V Evropi je bil najboljši dvakrat, v Angliji le enkrat. Ker pa je v zadnjih desetletjih izgubil stik z angleško elito, je bilo veselje navijačev še toliko večje, ko je Nottingham v nedeljo v finalu dodatnih kvalifikacij za vstop v premier league na Wembleyju premagal Huddersfield Town in se po 23 letih vrnil v najvišji klubski razred.

Iz premier league so po sezoni 2021/22 izpadli Norwich City, Watford in Burnley, napredovali pa so Fulham, Bournemouth in Nottingham Forest, ki je začel sezono kot v nočnih morah. Po sedmih krogih je bil zadnji na lestvici, osvojil je vsega točko, zaradi skromnih rezultatov pa se je poslovil trener Chris Houghton. Nasledil ga je Steve Cooper, ki mu je šlo neprimerno bolje, vrhunec sezone pa je doživel v nedeljo na Wembleyju, ko je proslavlja tako želeno vrnitev kluba med najboljše.

Dvakratni evropski prvak (1978 in 1979) Nottingham Forest se vrača med najboljše na Otoku. Foto: Reuters

V play-offu tekmovanja championship so se sicer za zadnjo razpoložljivo vstopnico za premier league potegovale ekipe, ki so se v drugem najvišjem kakovostnem razredu angleškega klubskega nogometa uvrstile od tretjega do šestega mesta. V polfinalu play-offa je tako Nottingham Forest premagal Sheffield United, Huddersfield pa je bil boljši od Luton Towna. V finalu je krajšo potegnil nekdanji klub slovenskega reprezentanta Jona Gorenca Stankovića, smejalo pa se je navijačem Nottingham Foresta.

V finalu play-offa se je mreža zatresla le enkrat. Mladi nogometaš Huddersfielda Levi Colwill, sicer posojen igralec Chelseaja, je v 43. minuti zatresel lastno mrežo. Forest je ubranil prednost do konca srečanja in se uvrstil v premier league, kjer je nazadnje igral v sezoni 1998/99. Foto: Reuters

Kultni klub, eden starejših na Otoku, saj je bil ustanovljen pred 157 leti, si je prvič v tem stoletju zagotovil igranje v premier league. Z angleško elito se ni družil že 23 let, kar je najdaljši niz v zgodovini omenjenega tekmovanja, ustanovljenega leta 1992. Nottingham je med letoma 2005 in 2008 nastopal celo v tekmovanju league one (ligi ena), kar je šele tretji kakovostni klubski razred.