Pochettino še leto dlje v Parizu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener Paris Saint-Germaina Mauricio Pochettino je podaljšal pogodbo za eno leto, do leta 2023, so v petek sporočili iz nogometnega kluba iz mesta luči, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Argentinec, ki je prispel januarja 2021 po slovesu Thomasa Tuchela, je sicer v elitni francoski ligi PSG v novi sezoni popeljal na končno drugo mesto, naslov je osvojil Lille, tudi v ligi prvakov Parižani niso dosegli cilja ter so se zaustavili v polfinalu, osvojili pa so nogometni pokal Francije.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer que Mauricio Pochettino et son staff sont désormais liés au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023. ✍️🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2021

"Resnično sem zelo vesel zase in tudi za sodelavce," je dejal Pochettino, nekdanji kapetan PSG.

"Za nas je zelo pomembno, da čutimo samozavest kluba in dali bomo svoj maksimum, da bodo navijači ponosni na Paris Saint-Germain. Zato bomo svoje cilje poskušali doseči skupaj, kot eno. Pred dvajsetimi leti sem bil kapetan tega kluba, danes pa sem trener. To so uresničene sanje," je za klubsko spletno stran še dejal strateg Parižanov.