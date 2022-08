Po polomiji je sledil kazenski trening

Ten Hag je svoje varovance pozval, naj prevzamejo odgovornost za slab uvod v sezono. Sky Sports še poroča, da je Ten Hag igralce v nedeljo poslal na 13,8 kilometra dolg tek. Prav toliko so namreč nogometaši Brentforda na sobotni tekmi pretekli več od Unitedovih; 109,4 km proti 95,6 km.

🚨 Erik ten Hag put the Manchester United players through a brutal training session in more than 30C heat today.



Ten Hag made each player run 13.8km.



The reason? Collectively, Brentford’s players ran 13.8km more than United.



✍️ @HirstClass pic.twitter.com/35U84d4BC3