Po kolapsu milijardnega nogometnega projekta se trese Pariz

Je Zinedine Zidane naslednji izbranec Nasserja Al-Khelaifija?

Po štirih letih v nizu, v katerih je obstal v četrtfinalu, je PSG letos iz najmočnejšega evropskega tekmovanja še drugič zapored izpadel že v osmini finala. Potem ko se je lani spotaknil ob Barcelono, čeprav jo je na prvi tekmi premagal s 4:0, je bil letos proti Realu povsem brez moči.

Madridčani so se, čeprav so doma v katastrofalni formi – v prvenstvu so tretji in za vodilno Barcelono zaostajajo za kar 15 točk, od pokala so se po sramotnem porazu proti skromnemu Leganesu poslovili v četrtfinalu –, sprehodili mimo PSG. Na prvi tekmi so ga premagali s 3:1, na drugi so zmagali z 2:1 in s prepričljivih 5:2 nadaljevali lov na tretji naslov evropskega prvaka v treh letih.

Odločitev bo sprejel s hladno glavo

Pravi, da bo vse skupaj najprej prespal. Foto: Getty Images "To je veliko razočaranje za Pariz, za klub, za igralce in za navijače," je po torkovi tekmi dejal Nasser Al-Khelaifi. "Moramo ohladiti glave in premisliti, kako naprej. Osvajanje lige prvakov je počasen proces, ki se ga ne da izpeljati čez noč. Smo na pravi poti," je nadaljeval.

"Danes ni pravi trenutek za spremembe. Verjamemo v naše igralce. Še naprej bomo trdo delali. Danes smo razočarani predvsem zaradi navijačev, ki so nas izjemno podpirali. Škoda," so bile besede, s katerimi je katarski milijarder, ki je v klub prišel leta 2011, dajal vtis, da ohranja mirno kri. Toda gre za preveč uspešnega poslovneža, da se ne bi zavedal novega velikega spodrsljaja.

PSG v Evropi od prihoda Nasserja Al-Khelaifija:

Odkar je Katarec prišel v klub, je bil PSG sicer štirikrat državni in sedemkrat pokalni prvak (trikrat v pokalu, štirikrat v ligaškem pokalu) ter osvojil štiri francoske superpokale.

Zapravil (bo) več kot milijardo

Osvajanje lovorik v Franciji je ob tako velikih finančnih vložkih v klub samoumevno. Milijoni, ki se pretakajo s klubskih računov v Parizu, so namenjeni predvsem evropskim uspehom. Od njih je PSG še vedno močno oddaljen, čeprav je za okrepitve v zadnjih šestih letih zapravil pravo bogastvo.

Mladi Kylian Mbappe bo predsednika PSG stal 180 milijonov evrov. Foto: Getty Images

Ko bo 180 milijonov evrov vreden prestop Kyliana Mbappeja, ki je v Pariz za zdaj samo fiktivno posojen iz Monaca, dokončan, bo vsota, ki jo je bogati katarski predsednik zmetal za okrepitve, krepko presegla milijardo evrov.

Tokratni neuspeh prvega moža PSG toliko bolj boli zato, ker ga ni mogel preprečiti niti Neymar. Brazilec (poleti je v PSG iz Juventusa zastonj, a za ogromno plačo prišel tudi njegov rojak Dani Alves), za katerega je lani poleti odštel kar 222 milijonov evrov, s čimer je postal svetovni rekorder, na povratni tekmi proti Realu zaradi poškodbe sicer ni mogel igrati, a Parižani so evropsko pot končali predvsem zaradi naivne partije na tekmi v Madridu.

Bogati Katarec je poskrbel, da je Neymar postal najdražji nogometaš v zgodovini. Foto: Getty Images

PSG je pokazal, da je močno oddaljen od cilja

Na Santiagu Bernabeuu so bili v idealnem položaju in vodili z 1:0, a nato na lahek način Realu dopustili, da je prišel do preobrata in zmage s 3:1. Na štadionu Park princev v Parizu je bilo po golu Cristiana Ronalda, ki je potrdil sijajno strelsko formo, zadel še ob osmem nastopu v ligi prvakov v tej sezoni in dosegel neverjetni 12. gol, vsega konec že po 51 minutah igre.

Bolj ali manj je jasno, da se bo pri PSG najpozneje do konca sezone, če ne že prej, zgodila nova trenerska menjava. Unai Emery, ki je Sevillo trikrat v treh letih popeljal do zmage v ligi Europa, je pogorel.

Razočarani zvezdniki PSG Foto: Reuters "Res je, da je bila liga prvakov glavni cilj, a moramo ostati mirni in se osredotočiti na prvenstvo in pokal. Škoda, da smo izpadli. O prihodnosti ne razmišljam. Mislim le na konec sezone in to, da postanemo prvaki," se je Španec, ki je na klop PSG sedel leta 2016, po izpadu proti Realu ognil odgovoru na vprašanje o tem, ali pričakuje, da bo izgubil službo v Parizu.

Do konca sezone sicer lahko osvoji kar tri lovorike. V enem domačem pokalu je v finalu, v drugem v polfinalu, prvenstvo je tako ali tako že dobljeno.

Potem ko mu je lani spodrsnilo tudi tam in je lovorika končala v Monaku, ima letos pred najbližjim zasledovalcem kar 14 točk prednosti. Lahko se zgodi, da bo v dveh letih osvojil kar sedem lovorik (lani je zmagal v obeh domačih pokalih in osvojil tudi dva superpokala), a moral oditi. V z Anglijo, Španijo in Nemčijo neprimerljivi francoski ligi je PSG pač brez konkurence.

Želja Al-Khelaifija, ki v Franciji uživa velik ugled, a ga ob evropskih spodrsljajih izgublja, je predvsem evropska slava. Odkar je v Parizu, je poskrbel za osem najdražjih nakupov v zgodovini kluba (na lestvici 20 najdražjih je "njegovih" kar 18) in najdražja dva v zgodovini nogometa, zato drugače niti ne more biti.

Poleti prihaja Zinedine Zidane? Izbira se zdi logična.

Iz Francije prihajajo vesti, da ima katarski milijarder po Italijanu Carlu Ancelottiju, Francozu Laurentu Blancu in Špancu Emeryju v mislih že četrtega trenerja. To naj ne bi bil nihče drug kot človek, ki je PSG na poti do tako želene evropske slave ustavil letos. Zinedine Zidane, ki si je službo pri Realu rešil prav po tokratnih sijajnih predstavah proti Parižanom.

Bo Zinedine Zidane poleti zamenjal Unaia Emeryja? Jasno je, da je Špancu v Parizu odklenkalo. Foto: Reuters

Izbira se zdi logična. Legendarni Francoz spada med največje velikane svetovnega nogometa in je v Madridu v prvi službi samostojnega trenerja na najvišji ravni dvakrat v dveh letih postal evropski prvak. Kdo ve, morda se lahko maja letos veseli še tretjega v nizu.

Potem ko so ga pri Realu nekateri porivali skozi vrata kljub številnim lovorikam, ki jih je v rekordno kratkem času osvojil, se je morda nasitil trde skorje trenerskega kruha na Santiagu Bernabeuu in si zaželi novega izziva. Skok v morda najambicioznejši nogometni projekt na svetu na domačih tleh se zdi zelo privlačna izbira …

A o tem poleti oziroma takrat, ko konča lov na nov evropski uspeh v Madridu.