Po kaosu in izgredih so se oglasili iz Maribora

Kot so zapisali mariborski policisti, je bilo med približno deset tisoč navijači na stadionu 800 gostujočih navijačev Ultras Fenerbahče in 500 navijačev Viol. Med njimi je v 65. minuti prišlo do incidenta, ki je povzročil daljšo prekinitev tekme.

Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, so gostujoči navijači lomili in metali stole na igrišče ter tudi proti policistom. Ker se navijači kljub pozivom organizatorja in večkratnim navodilom policistov niso umirili, so policisti uporabili prisilna sredstva. Prav tako so na pobudo organizatorja vzpostavili javni red in mir tako, da so gostujoče navijače odstranili s tribune. Pri tem je policija štirim osebam izdala plačilne naloge zaradi kršitve določil zakona o osebni izkaznici, neupoštevanja izrečenega ukrepa prepovedi udeležbe na športni prireditvi, nasilnega in drznega vedenja, nedostojnega vedenja, neupoštevanja zakonitega ukrepa uradnih oseb ter zaradi kršitve določil zakona o javnih zbiranjih.

Zdaj pa so se na dogajanje odzvali tudi v mariborskem klubu. "Kot organizatorji smo torej pred tekmo storili vse, da bi preprečili morebitne nerede ali kršitve javnega reda in miru. Seveda se zdaj, po prespani noči, porajajo vprašanja, kaj bi lahko naredili drugače. Zelo nam je žal, da je do incidenta prišlo ob sektorju, namenjenemu družinam, vendar je treba poudariti, da je bil dogodek nepričakovan, sunkovit, da se nihče ni preoblačil v varnostnike in da nismo ne prvi ne zadnji, ki smo se morali spopasti z nepredvidljivo krizno situacijo zaradi dejanj posameznikov, ki so zasenčili do tedaj varno prireditev v izjemnem vzdušju," so med drugim zapisali v vodstvu štajerskega kluba.

Zapis za javnost NK Maribor v celoti:



Spektakel pred 10.100 gledalci se, žal, ni razpletel po željah. Rezultatsko, a tudi v celoviti izvedbi, po organizacijski plati. Obžalujemo izgrede, ki so privedli do začasne prekinitve četrtkove tekme v Ljudskem vrtu, in sočustvujemo z vsemi, ki so doživeli neprijetnost med ogledom. Ne glede na težo dogodka pa ni razloga za posploševanje zadev, še manj za populizem ali senzacionalizem ob prikazovanju dogodkov. Odziv NK Maribor smo zajeli v pisni izjavi.



Ob tekmovalnih so v daljšem obdobju do tekme NK Maribor – Fenerbahçe SK potekale tudi organizacijske priprave ob zgledni in redni komunikaciji z vsemi deležniki. Tako s predstavniki Uefe kot gostujočega kluba in tudi policije. Vse zadeve so bile dorečene in izpeljane v skladu z varnostnim načrtom, ki je bil sprejet ob upoštevanju vseh pravil, navodil ter priporočil. V ta namen smo dorekli tudi številne dodatne zahteve. Čeprav je denimo odločitev, da za tekmo ne omogočimo spletne prodaje vstopnic, izzvala nekaj nejevolje med navijači zunaj Maribora, smo jo sprejeli prav z namenom, da skušamo preprečiti mešanje navijačev na posameznih delih stadiona. Spletna prodaja bi namreč prinašala enakovredne možnosti za nakup vstopnic tudi privržencem gostujočega kluba, zanimanje za nakup vstopnic v sosednjih državah je bilo veliko. Kluba sta sklenila dogovor, da poteka prodaja za del tribune, namenjen gostom, izključno prek prodajnih kanalov Fenerbahçe SK. Gostom smo ponudili 554 vstopnic in dodatnih 253, ko so prvi del vstopnic prodali. Kljub želji gostujočega kluba po dodatnih vstopnicah smo ocenili, da 6,9 % kapacitete stadiona v dovoljšnji meri izraža spoštovanje in dobrodošlico gostujočemu klubu. Polovico sektorja D3 smo namenili t. i. tamponski coni in se z vsemi že prej omenjenimi predstavniki dan pred tekmo dogovorili, da ta prostor namenimo navijačem turškega kluba, ki so nekako prišli do vstopnic na preostalih delih stadiona. S tem dodatnim ukrepom smo želeli zmanjšati morebitne napetosti na celotnem stadionu.



Kot organizatorji smo torej pred tekmo storili vse, da bi preprečili morebitne nerede ali kršitve javnega reda in miru. Zagotovljeno je bilo ustrezno število policistov, varnostnikov in rediteljev. Tudi ob navijaškem vdoru s severne tribune k robu igrišča in na vzhodno tribuno so bile odločitve sprejete ob posvetu s predstavniki policije in Uefe. V danem trenutku je bila naša naloga, da tekmo privedemo do konca, in glede na varnostno situacijo na stadionu smo skupaj s policijo sprejeli in izvedli ukrepe, ki so omogočali mirno nadaljevanje prireditve. Po izpraznitvi gostujočega navijaškega sektorja se je tekma nadaljevala in bila odigrana s preostankom igralnega časa brez morebitnih nadaljnjih incidentov.



Seveda se zdaj, po prespani noči, porajajo vprašanja, kaj bi lahko naredili drugače. Zelo nam je žal, da je do incidenta prišlo ob sektorju, namenjenem družinam, vendar je treba poudariti, da je bil dogodek nepričakovan, sunkovit, da se nihče ni preoblačil v varnostnike in da nismo ne prvi ne zadnji, ki smo se morali spopasti z nepredvidljivo krizno situacijo zaradi dejanj posameznikov, ki so zasenčili do tedaj varno prireditev v izjemnem vzdušju. Naredili bomo vse, da se iz te tekme dodatno naučimo ter prilagodimo svojo infrastrukturo in organizacijsko shemo do te mere, da bodo naslednje tekme podobnega tveganja varnejše za vse udeležence.

