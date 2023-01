Po eni najhujših stadionskih tragedij začetek sojenja obtoženim #video

Tri mesece in pol po množični paniki na indonezijskem nogometnem stadionu, v kateri je v stampedu umrlo 135 ljudi, so se začela sojenja petim osumljencem, poročajo agencije. To je bila ena najhujših stadionskih tragedij vseh časov.

V mestu Surabaya se je začelo sojenje trem policistom in dvema uradnikoma nogometnega kluba Arema. Moškim sodijo zaradi kaznivega dejanja malomarnosti. Če bodo spoznani za krive, jim grozi do pet let zapora.

Katastrofa se je zgodila v začetku oktobra v provinci Vzhodna Java na tekmi Arema Malang - Persebaya Surabaya. Na nabito polnem stadionu Kanjuruhan je bilo okoli 42 tisoč ljudi. Vsi so bili navijači Areme. Zaradi ostrega rivalstva med obema ekipama je bil navijačem prepovedan obisk nasprotnikovega stadiona.

Večina žrtev je umrla zaradi pomanjkanja kisika ali pa so bile poteptane. Foto: Guliverimage

Na tisoče ljudi je vdrlo na igrišče po domačem porazu Areme. Očitno so želeli jezo stresati na igralce in trenerje. Reševalci v polni zaščitni opremi so reagirali z množično uporabo solzivca in poskušali navijače odriniti s palicami. Nastal je popoln kaos, ljudje so bežali na vse strani.

Večina žrtev je umrla zaradi pomanjkanja kisika ali pa so jih poteptali, ko so se poskušali prebiti do zasilnih izhodov. Med mrtvimi je bilo več kot 40 otrok. Na stotine je bilo tudi ranjenih.

Preiskovalna skupina je pozneje predložila poročilo predsedniku Joku Widodoju, v katerem je navedla, da je za smrtonosni stampedo odgovoren solzivec, ki ga je uporabila policija.

Obtoženi so glavni organizator tekme Arema - Persebaya in šef varnosti ter policisti, ki so ukazali uporabo solzivca na stadionu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.