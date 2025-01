David Alaba, avstrijski reprezentant in nogometaš madridskega Reala, se po več kot enem letu vrača v ekipo španskega prvaka. Kot so sporočili iz kluba, je Avstrijec na seznamu potnikov za Džedo v Savdski Arabiji, kjer bodo igrali turnir španskega superpokala. V polfinalu Madridčane čaka Mallorca, drugi par sestavljata Barcelona in Athletic Bilbao.