Po drami prvak Belgije Club Brugge

Rezultati zadnjega kroga, zmaga Uniona Saint-Gilloiseja z 2:0 proti Genku in poraz Anderlechta s 3:1 proti Antwerpnu, so Bruggeu omogočili, da je na lestvici prvo mesto osvojil pred ekipo Uniona, ki je zaostala za eno točko, Anderlecht je bil tretji s štirimi točkami zaostanka. Modro-črni pa so zelo trepetali v dvoboju z mestnimi tekmeci, prejeli so namreč gol v 83. minuti, a je bil na koncu razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, o čemer se bo v Belgiji zagotovo še razpravljalo.

Ker ni bilo jasno, kdo bo prvak, je pokal čakal na helikopterju, da so ga lahko po koncu obeh tekem hitro pripeljali na pravi stadion. Foto: Guliverimage Naslov prvaka je za gazele pravi mali čudež, saj so ob koncu rednega dela prvenstva med osemnajstimi klubi z 51 točkami za ekipo Uniona (70) zaostajale za 19 točk. V končnici se je nato pomerilo šest najbolje uvrščenih ekip, neuspešen začetek Uniona, v tem zadnjem delu je nanizal štiri zaporedne poraze, pa je ekipi "Blauw en Zwart" omogočil preobrat. Klubu s sedežem na stadionu Marien Forestu v Bruslju pa se je že tretje leto zapored naslov izmuznil.

Za tolažbo je moštvo, ki ga vodi Nemec Alex Blessin, pred desetimi dnevi slavilo zmago v belgijskem pokalu, prvič po 110 letih za enega najstarejših klubov v Belgiji. Union je od leta 2018 v lasti britanskega poslovneža in igralca pokra Tonyja Blooma, ki je tudi lastnik angleškega prvoligaša Brightona. V sezoni 2018/19 je bil trener Uniona Slovenec Luka Elsner.