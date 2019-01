Pepe se vrača v Porto

Portugalski nogometni reprezentant Pepe se je po enajstih letih in pol vrnil v Porto. Izkušeni, 35-letni branilec je s slavnim portugalskim klubom podpisal pogodbo do leta 2021, so sporočili predstavniki kluba iz Dragaa, kamor bo rojeni Brazilec prestopil iz turškega Besiktasa, za katerega je igral leto in pol.