Pozabil je na pet milijonov evrov in pustil napitnino

Eden izmed treh velikanov turškega nogometa Bešiktaš se je znašel v hudih finančnih težavah, vzporedno z njimi pa trpijo tudi rezultati. V prvenstvu je ta klub iz Istanbula, za katerega navija morje navijačev, trenutno šele tretji in za osem točk zaostaja za vodilnim Basaksehirjem, v ligi Europa pa se je poslovil po skupinskem delu. Tudi zaradi tega so bili pri 15-kratnem turškem prvaku primorani v nižanje stroškov.

Njihov najdražji nogometaš je bil dolgoletni zvezdnik evropskega nogometa Pepe, ki je evropske naslove osvajal s Portom, Real Madridom in tudi Portugalsko, v nogometnem svetu pa zaradi svojega načina igre in obnašanja na igrišču spada med najbolj osovražene.

Danes 35-letni branilec, ki je v Bešiktaš prišel lani poleti po desetletju v vlogi stebra obrambe šampionskega Reala, je na leto služil kar 9,5 milijona evrov, pogodbo pa je imel podpisano do junija 2019.

Izkušeni Portugalec je znan po svoji brezkompromisni igri, s katero pogosto stopi čez rob. Foto: Reuters

Toda v Braziliji rojeni dolgoletni portugalski reprezentant je tokrat pokazal svojo drugo plat in pogodbo prekinil na svojo škodo, kar pomeni, da se je se odrekel približno petim milijonom evrov, ki bi jih še lahko pospravil v žep.

S tem je navdušil predvsem navijače Bešiktaša, od katerih se je poslovil na zelo čustven način, zaploskala pa mu je tudi preostala turška in tudi evropska nogometna javnost.

Thank you to all @besiktas fans, administration, teammates and staff for believing in my work🙏🏻 You @besiktas deserve the BEST . I will never forget you @vodafonepark 📣🇹🇷

Remember ... No Bad Days🦅#P3PE #Pepe5 #NoBadDays pic.twitter.com/fz8a62ouK2