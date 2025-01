Nogometaši PSG so zmagovalci francoskega superpokala, potem ko so na današnji tekmi v katarski Dohi premagali Monaco z 1:0 (0:0).

Edini gol je v izdihljajih tekme dosegel Ousmane Dembele. Francoski reprezentančni napadalec je v drugi minuti sodnikovega podaljška izkoristil podajo Španca Fabiana Ruiza in premagal švicarskega vratarja Philippa Köhna.

Razvpita zasedba iz Pariza je že trinajstič zmagala v francoskem superpokalu. Lyon ima osem tovrstnih zmag, Reims in St. Etienne po pet, Monaco štiri, Nantes, Bordeaux in Marseille po tri, Nice, Rennes, Lille, Sedan, Bastia in Le Havre pa po eno.