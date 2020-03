"Pandemija lahko resno ogrozi nogometno industrijo"

"Prvič v nekaj zadnjih desetletjih nam grozi ekonomska kriza v nogometni industriji, za katero ne vemo, kako dolgo bo trajala. Vprašanje ne zadeva le nogometašev, temveč številnih drugih, katerih posel je odvisen od poklicnega nogometa. Ta zaposluje na tisoče ljudi in bi zato stanje lahko hitro postalo resno," je dejal Baer-Hoffman.

Zaradi pandemije so prekinjena nogometna tekmovanja skoraj povsod po svetu, Evropska nogometna zveza (Uefa) pa je v torek za eno leto preložila tudi letošnje evropsko prvenstvo. "Vsi vemo, kako funkcionirajo proračuni klubov. Ti so vedno na robu likvidnosti. Za večino naših članov, nogometašev in nogometašic, je izguba prihodkov razlog za skrb, tako kot pri drugih delavcih. Pri klubih, ki so ogroženi, je več neznank zaradi neizplačevanja plač in odpuščanja igralcev," je pojasnil Baer-Hoffman.

Pogovori o denarni likvidnosti

Dodal je, da se pogovarja z Uefo in Mednarodno nogometno zvezo o denarni likvidnosti oziroma kako zagotoviti kratkoročne olajšave. "Če ne bomo hitro reagirali pri vprašanju denarne likvidnosti, se bomo soočili z masovnim odpuščanjem nogometašev in drugega osebja v klubih. To je lahko vprašanje tednov. Če klubi bankrotirajo in ljudje ostanejo brez dela, se bodo težko postavili na noge," opozarja generalni sekretar FIFPro.

EP bi se moralo odviti letos med 12. junijem in 12. ulijem v 12 evropskih mestih. Preložitev pa naj bi omogočila dokončane evropskih in domačih klubskih tekmovanj do konca junija. Le nekaj tednov pozneje bi se namreč morala začeti nova sezona.

"Nihče ne ve, kdaj se bo naše življenje vrnilo v običajne tirnice. Če se bodo tekmovanja nadaljevala, nas čaka zgoščen spored. Igralci ne bodo mogli kar takoj začeti igrati. Potrebovali bodo nekaj časa, da pridejo v pravo pripravljenost," je še dodal Baer-Hoffman.

Preberite še: