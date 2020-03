Lepa gesta nemških nogometašev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški nogometni reprezentanti so v luči pandemije novega koronavirusa donirali 2,5 milijona evrov za socialno pomoč in obenem pozvali vse navijače elfa, naj se vključijo v akcijo zbiranja sredstev. "V teh časih moramo skrbeti drug za drugega. Mi smo skupaj zbrali 2,5 milijona za dober namen," je prek Instagrama dejal kapetan elfa Manuel Neuer.

V videoposnetku nemške nogometne zveze DFB je Neuer še dejal: "Vsi skupaj smo ena ekipa, ne le na nogometnem igrišču, temveč tudi v naši družbi. To se še posebej vidi v časih, kakršni so zdaj," je dejal vratar nemške izbrane vrste in Bayerna.

Njegovi nogometni kolegi Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Matthias Ginter, Lukas Klostermann, Robin Koch, Luca Waldschmidt in Jonathan Tah pa so apelirali na navijače, naj še oni namenijo kak evro v dobro vseh.

"Vsi se moramo zavedati svoje odgovornosti in pokazati svojo solidarnost," je dejal Kimmich in se zahvalil vsem, ki so že donirali.

