Nemci pogledujejo proti 2. aprilu, za Italijane bo ključen 9. maj

Šestintrideset klubov v prvi in drugi nemški ligi je sprejelo predlog vodstva tamkajšnje nogometne lige (DFL), da bosta tekmovanji prekinjeni do 2. aprila zaradi pandemije novega koronavirusa.

Vodstvo lige in klubi so to odločitev sprejeli na sestanku v Frankfurtu, znova pa se bodo sestali aprila in takrat odločali o prihodnosti igranja v tej sezoni.

"To ne pomeni, da bomo po 2. aprilu nadaljevali tekmovanji," je dejal šef DFL Christian Seifert in dodal: "Naš največji sovražnik je koronavirus, drugi največji pa je negotovost. Za zdaj nihče ne ve, kdaj se bo nadaljeval nogomet."

Če bo zdravstvena situacija dovolila, se DFL nagiba vsaj k igranju tekem pred praznimi tribunami, da bi na ta način dobila denar od televizijskih pravic, ki prinašajo velik delež proračuna klubom.

Če pa bi se liga končala zdaj, bi liga po napovedih izgubila 750 milijonov evrov.

V italijanskem nogometu bo ključen 9. maj

Italijanski nogometni prvoligaši so se odločili, da je zadnji termin, po katerem bi lahko nadaljevali ligo, 9. maj. Pri tem računajo, da bi se prvenstvo končalo sredi julija. To pa pomeni, da bi morala Evropska nogometna zveza po torkovem sestanku preložiti EP 2020 na december ali prihodnje leto. Vzrok za zaplete je pandemija novega koronavirusa.

Preložitev letošnjega evropskega prvenstva 2020, ki bi moralo potekati od 12. junija do 12. julija v 12 evropskih mestih, že dlje časa zagovarjajo v vodstvu italijanske lige in tudi zveze.

Danes pa so prek videokonference o svoji predlogih, kako ravnati v prihodnje oziroma kako končati sezono, govorili tudi predstavniki 20 prvoligašev.

Prepoved tekmovanj v Italiji sicer traja do 3. aprila, a vse kaže, glede na vsakdanje povečevanje števila žrtev in okuženih s koronavirusom, da bodo prepoved podaljšali.

Kar nekaj italijanskih medijev je poročalo, da bo po novem za nadaljevanje lige ključen datum 9. maj, prvenstvo pa bi tako končali sredi julija.

Vse to pa se lahko še spremeni, nenazadnje po torkovem sestanku Uefe in tudi novem sestanku klubov, ki bo v prihodnjih dneh.

V Italiji je sicer že več kot 25.000 okuženih z novim koronavirusom.

