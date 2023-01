Slovenska pravljica v Grčiji vse lepša, prav poseben podvig Verbiča #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Panathinaikos ostaja najbolj vroči ''slovenski'' klub v tujini. Grški velikan na krilih treh slovenskih reprezentantov še naprej navdušuje v domačih tekmovanjih in ostaja na vrhu razpredelnice. V prvem nastopu v letu 2023 je po zaslugi Benjamina Verbiča še povečal prednost pred zasledovalci, Vojničan pa je s tem postal prvi slovenski nogometaš, ki je v tem letu zadel v polno na uradni tekmi.

Zeleno-bele evforije v Atenah ne manjka niti v tem letu. Panathinaikos je v leto 2023 vstopil z dragoceno zmago na gostovanju pri Levandiakosu (1:0), znova pa so njegove barve branili vsi trije slovenski legionarji, ki imajo zelo pomembno vlogo tudi v slovenski izbrani vrsti. Tokrat so navijači z največjim veseljem skandirali Benjaminu Verbiču.

Zadetek Benjamina Verbiča pri 0:51:

Vojničan je v 35. minuti z zadetkom odločil zmagovalca in poskrbel, da je vodilni PAO, ki mu že zelo dolgo ni šlo tako dobro na začetku sezone, še povišal prednost pred zasledovalci. Verbič je tako dočakal drugi prvenstveni zadetek v tej sezoni, zanimivo pa je, da je prvega pred tremi meseci proslavljal prav proti Levandiakosu. Tudi takrat je njegov zadetek odločil zmagovalca (1:0), zdaj se je zgodba ponovila. Da je bil slovenski prispevek pri zmagi Panathinaikosa še večji, je poskrbel Andraž Šporar, ki je Verbiču prispeval podajo, Adam Gnezda Čerin, tretji član Kekove čete, ki izstopa pri prerojenem Panathinaikosu, pa je kot edini odigral vso tekmo. Verbič je na zelenici prebil 70, Šporar pa 79 minut.



Kaotični dogodki na stadionu po koncu prvega polčasa:

Dvoboj je sicer postregel tudi s kaotičnim dogajanjem, saj se je policija po koncu prvega dela na navijaške incidente odzvala z uporabo solzivca. Sledila je panika, ni jih bilo malo navijačev, ki so poiskali zavetje in večjo svežino zraka na zelenici. Tako so preskočili ograjo, po desetih minutah pa je reševalni avto nekaj navijačev, ki jim je solzivec najbolj načel zdravje, odpeljal v bolnišnico. Dvoboj se je po 15-minutni prekinitvi nadaljeval, rezultat pa se ni več spreminjal, tako da je PAO pozdravil še kako pomembno zmago v boju za naslov.

Naslednja tekma čaka Panathinaikos v v nedeljo, 8. januarja. To bo veliki derbi prvenstva, gostovanje pri drugouvrščenem atenskem Aeku, ki s tekmo manj za prvim mestom zaostaja sedem točk. Solunski PAOK Jasmina Kurtića, ki je v tej sezoni dosegel tri zadetke, in branilec naslova Olympiakos Pirej zaostajata za vodilnim grškim prvoligašem že 13 točk.