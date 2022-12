Čudežen podvig Slovencev v Grčiji, takšne tekme pa še ne! #video

Grški velikan Panathinaikos velja v tej sezoni za najbolj vroči ''slovenski'' klub v tujini. Pri njem si služijo kruh Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič, zeleno-beli pa z veliko pomočjo slovenskih reprezentantov kraljujejo v grškem prvenstvu. Odlično jim gre tudi v pokalu. V četrtek so v prvi tekmi osmine finala doma nadigrali Volos s 3:0, med strelce pa so se vpisali vsi trije slovenski legionarji! Vsak po enkrat.

Panathinaikosu gre v tej sezoni, ko se je poleti okrepil s tremi slovenskimi reprezentanti, kot po maslu. Razen neuspešne evropske uverturo v novo sezono nizajo uspeh za uspehom. V domačem prvenstvu so sprva nanizali kar deset zmag in si priigrali občutno prednost pred zasledovalci.

V 13 krogih so zbrali kar 37 točk. Pred drugouvrščenim Aekom imajo +8, pred branilcem naslova Olympiakosom iz Pireja pa že izjemnih 12 točk prednosti. Temu primerna je evforija zeleno-belih privržencev, ki čakajo na državni naslov že dolgih in bolečih 12 let. V sezoni 2022/23 bi lahko pozdravili uspeh, na katerega čakajo že tako dolgo, in stopili iz sence največjega rivala Olympiakosa.

Vrhunci dvoboja v Atenah, zadetek Andraža Šporarja pri 3:05, Adama Gnezde Čerina pri 4:46 in Benjamina Verbiča pri 5:29:

V času svetovnega prvenstva je grško prvenstvo mirovalo. Panathinaikos je večji del priprav opravil na Cipru, nato pa se sredi decembra vrnil v tekmovalni ritem. V četrtek ga je čakal pokalni izziv. V prvi tekmi osmine finala se je izkazal in domače privržence na stadionu Apostolos Nikolaidis razveselil s suvereno zmago s 3:0.

Andraž Šporar se je v tej sezoni med strelce vpisal tudi v grškem pokalnem tekmovanju. Foto: Guliverimage

Največja zanimivost srečanja pa je ta, da so v polno zadeli prav vsi trije slovenski legionarji, ki se v tej sezoni dokazujejo v Atenah. Vsi trije so varovanci agenta Amirja Ružnića, vsi so se znašli v udarni enajsterici, nato pa se drug za drugim uvrstili na seznam strelcev. V sodnikovem podaljšku je kot prvi zadel v polno Andraž Šporar. Ljubljančan je v prvenstvu za PAO dosegel pet zadetkov in je peti najboljši strelec prvenstva, zdaj pa je zadel še v pokalu. V 54. minuti je Adam Gnezda Čerin z natančnim strelom z roba kazenskega prostora podvojil prednost na 2:0, pet minut pozneje pa je končni rezultat s pravcatim projektilom z okrog 18 metrov postavil Benjamin Verbič.

Vojničan je bil podajalec tudi pri zadetku Šporarja, Panathinaikos pa je z visoko zmago opravil pomembno delo pred povratno tekmo, ki bo v Volosu 10. januarja 2023. Do takrat bodo zeleno-beli odigrali še štiri ligaške tekme, za začetek prihodnji torek pri Ionikosu.