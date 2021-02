Ostre kritike na račun egoističnega Ronalda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Preveč je sebičen. Misli samo na svoje gole," je po porazu v ligi prvakov proti Portu prvega zvezdnika Juventusa Cristiana Ronalda ostro kritiziral nekdanji italijanski nogometni zvezdnik Antonio Cassano. Prizanesljiva do Juventusa nista bila niti legendarna Alessandro Del Piero in Fabio Capello.

"Ne živi za igro, za veliko tekmo, ampak samo za gole, kar je trenutno za ekipo slabo," je v pogovoru za Bobo TV o Cristianu Ronaldu povedal Antonio Cassano, nekdanji nogometaš Real Madrida, Rome, Interja, Milana in še nekaterih italijanskih klubov.

"Vedno sem govoril, da je odličen nogometaš. Njegovo povprečje zadetkov je neverjetno, ampak v idejah Andrea Pirla se ne znajde najbolje. Je egoist, kar je vedno bil. Ne zanimajo ga zadetki svojih soigralcev, ampak samo to, da gol zabije on," je ostre puščice v enega od najboljših nogometašev vseh časov usmeril nekdanji italijanski reprezentant, ki je v pokoj odšel leta 2017.

Antonio Cassano je spregovoril brez dlake na jeziku in ostro kritiziral Cristiana Ronalda. Foto: Reuters

"Leta tečejo, tudi on se bo moral sprijazniti s tem, da ne bo večno mlad," je 36-letnemu Portugalcu še zažugal Cassano. Leta resda tečejo, a Ronaldo vseeno zabija gole, lahko odvrnemo nekdanjemu italijanskemu nogometašu, ki je imel v karieri veliko težav z disciplino. Portugalec je v tej sezoni pri 23 zadetkih v 27 nastopih, medtem ko je Cassanov rekord kariere 18 golov v eni sezoni, moramo ob tem še dodati.

Capello: To je nedopustno

Do Juventusa, ki je po prvenstvenem porazu na derbiju proti Napoliju doživel drugi poraz v nizu, brez zmage pa je na zadnjih treh tekmah, če upoštevamo remi z Interjem v povratni tekmi polfinala italijanskega pokala, ni bil prizanesljiv niti nekdanji izjemno uspešni trener Milana Fabio Capello.

"Stopiti na igrišče in biti tako nezbran je nekaj nedopustnega. Osem nogometašev Juventusa ni moglo ustaviti treh napadalcev Porta?! To je neverjetno. Kaj takega se resni ekipi ne more zgoditi, zato sem o možnostih Juventusa v Evropi pesimist," je za Sky Sports Italia povedal 74-letni Capello, ki je trenersko kariero končal leta 2018 na Kitajskem.

Alessandro Del Piero in Fabio Capello nista bila navdušena nad predstavo Juventusa v Portu, kjer so Torinčani izgubili z 1:2, izgubljali pa že z 0:2 in bili blizu tretjega prejetega zadetka. Foto: Reuters

Del Piero: Juventus ni imel idej

V pogovoru za isti medij se je tekme med Portom in Juventusom dotaknil tudi legendarni nekdanji napadalec Torinčanov in s kar 290 goli najboljši strelec v njihovi zgodovini Alessandro Del Piero.

"Juventus ni imel idej. Federico Chiesa in Dejan Kulusevski sta morala pregloboko prihajati po žogo, zato je imel v napadu precej težav. Sploh v prvem polčasu. Pogrešal sem nogometaša, ki se odlično znajde v takšnem položaju, Alvara Morato. Ko je vstopil, je bil napredek v igri Juventusa očiten, a še vedno ne dovolj dober," je svoj nekdanji klub okrcal 46-letni nekdanji legendarni napadalec, ki se lahko pohvali tudi z naslovom svetovnega prvaka leta 2006.

"Je pa treba upoštevati, da se je za Porto izšlo res sanjsko. Takoj po prvem sodniškem žvižgu je prišel do priložnosti in jo takoj izkoristil. Potem je bilo za Portugalce vse veliko lažje. Lahko so igrali svojo igro," je še povedal Del Piero.

Juventus se je lani od lige prvakov v osmini finala poslovil, potem ko je v Lyonu izgubil z 0:1, doma pa zmagal z 2:1 in izpadel zaradi manj doseženih zadetkov v gosteh. Foto: Reuters

Z Ronaldom in Evropo se za zdaj ni izšlo

Juventus je ob ekonomskih učinkih Ronalda, vajenega osvajanja evropskih lovorik iz Real Madrida in Manchester Uniteda, v Torino leta 2018 pripeljal predvsem zaradi tega, da bi ga po dolgih letih čakanja popeljal do evropskega naslova. Juventus je bil v ligi prvakov nazadnje najboljši že daljnega leta 1996. Za zdaj Juventus z Ronaldom v Evropi ni bil uspešen. Prej nasprotno.

V prvi Ronaldovi sezoni v Torinu je iz lige prvakov proti Ajaxu Amsterdamu izpadel v četrtfinalu, lani se je od Evrope poslovil že v osmini finala po nepričakovanem porazu proti Lyonu. Letos je na isti stopnički izgubil prvo tekmo proti Portu. Drugouvrščeni ekipi portugalskega prvenstva, ki za prvim mestom zaostaja za deset točk.