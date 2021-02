Trener Juventusa po porazu okrcal svoje nogometaše

Porto je potreboval le 63 sekund, da je po veliki napaki gostujoče obrambe prišel do vodstva proti Juventusu in poskrbel za drugi najhitreje prejeti gol v ligi prvakov v zgodovini torinskega kluba, še manj kot minuta pa je minila, da je Porto na začetku drugega polčasa prišel do drugega gola in vodstva z 2:0.

"Ko prejmeš tak gol, je normalno, da izgubiš na samozavesti. Sploh če igraš proti ekipi, ki ve, kaj hoče, in se odlično brani. Porto je tekmo začel odlično, mi pa ravno nasprotno. Takšne napake se nam ne bi smele dogajati," je bil po tekmi jezen Andrea Pirlo, ki je po prvenstvenem porazu proti Napoliju izgubil še drugič zapored in petič v tej sezoni.

"Ko tako hitro prejmeš gol, res ni lahko. Kar nekaj časa smo potrebovali, da smo se zbrali. Potem smo začeli igrati veliko bolje in dosegli tudi zelo pomemben gol. Porto je ekipa, ki je vajena takšnih tekem, mi pa smo Portugalcem dovolili, da so igrali svojo igro. Žoga bi morala krožiti veliko hitreje. Nogometaši Porta so dobro nadzirali prostor na sredini, imeli smo veliko težav," je še povedal trenerski debitant, ki se v vlogi trenerja Juventusa za zdaj ne obnese najbolje. V prvenstvu je trenutno šele na četrtem mestu z osmimi točkami zaostanka za vodilnim Interjem Samirja Handanovića.

Trener Porta navdušen in nezadovoljen

Sergio Conceicao Foto: Reuters Veliko boljše volje od slovitega nekdanjega italijanskega reprezentanta je bil njegov kolega na domači klopi, še en nekdanji uspešni nogometaš Sergio Conceicao.

"Bili smo zelo organizirani tako v obrambi kot v napadu. Za nogometaši je fantastična tekma. Naša gola nista bila rezultat slučajnosti, ampak pritiska, ki smo ga vršili na Juventus. Mojim nogometašem se lahko samo priklonim," je bil navdušen trener Porta, ki pa vseeno obžaluje, da so gostje v zaključku tekme, v 82. minuti je zadel Federico Chiesa, prišli do zelo pomembnega zadetka v gosteh.

"Škoda, saj bi si glede na prikazano zaslužili boljši rezultat. Juventus je do zadetka prišel po praktično edinem res nevarnem strelu na naša vrata. Pri vodstvu z 2:0 smo imeli veliko priložnost za povišanje vodstva, a Sergio Oliveira ni zadel. Malo je grenkega priokusa. Moji nogometaši si niso zaslužili prejetega zadetka, a kot sem rekel, sem z njimi zelo zadovoljen. V Torinu nas čaka hud boj," je še dodal nekdanji dolgoletni portugalski reprezentant in nogometaš Porta, ki je pečat pustil tudi v italijanskem nogometu. Igral je za rimski Lazio, milanski Inter in tudi za Parmo.

Cristiano Ronaldo je bil po porazu v Portu zelo nezadovoljen. Foto: Reuters

Nov Ronaldov evropski kolaps v Torinu?

Če bodo Cristiano Ronaldo in soigralci izpadli že na prvi stopnički izločilnih delov lige prvakov, bo to veliko presenečenje, že drugo leto v nizu pa se jim bo zgodilo, da se bodo od sanj o evropskem naslovu poslovili že v osmini finala. Lani jih je presenetil Lyon.

Še leto pred tem je bil za Juventus v četrtfinalu nepričakovano usoden Ajax iz Amsterdama. V Torinu so z Ronaldovim prihodom pred tremi leti ciljali predvsem na tako želen evropski naslov, na katerega čakajo natanko četrt stoletja, toda za zdaj ne kaže, da se jim bo izšlo …