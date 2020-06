Opozorilo za zvezdnika Borussie: le kaj je počel v domovini?

Jadon Sancho in nekateri drugi igralci nemškega nogometnega kluba Borussie iz Dortmunda, so se znašli v težavah, ker niso upoštevali higienskih standardov v svojih domovih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V njihovih domovih jim je frizer pričeske urejal brez zaščitne maske, dodaja dpa.

Jadon Sancho, Axel Witsel, Raphael Guerreiro in Thorgan Hazard so se v težavah znašli po objavi fotografij na družabnih omrežjih. Medtem ko so igralci zaradi neupoštevanja higienskih standardov in ukrepov prejeli opomin športnega direktorja Michaela Zorca, utegne hujša kazen doleteti predvsem Sancha.

Ta je po navedbah nemškega časnika Bild brez dovoljenja kluba odpotoval na Otok. Tega iz kluba sicer niso potrdili, razloga obiska pa Bild prav tako ni razkril.

Angleški mediji so se takoj razpisali, da je Sancho, ki je v letošnji sezoni za Borussio dosegel 20 golov in 20 podaj na 39 tekmah, v domovino odpotoval, da bi zapečatil prestop v vrste angleškega velikana Manchester Uniteda.

