Olivier Giroud bo po EP končal reprezentančno pot

Napadalec Olivier Giroud bo po evropskem prvenstvu, ki bo med 14. junijem in 14. julijem v Nemčiji, končal reprezentančno pot, je 37-letnik povedal v pogovoru za francoski časnik L'Equipe. Giroud je s 57 zadetki v 131 nastopih najboljši strelec v zgodovini francoske vrste.

Giroud je dejal, da je čas, da mlajša generacija dobi priložnost na mednarodni ravni. Nekdanji igralec Arsenala, Chelseaja in Milana se bo po EP preselil v ZDA in ligo MLS k ekipi Los Angeles FC.

Giroud je strelski rekord v francoski izbrani vrsti podrl na svetovnem prvenstvu 2022 v Katarju, pred tem je bil najboljši Thierry Henry z 51 goli.

"Seveda bom vse to pogrešal, a po EP bo konec"

"Če povem pošteno, bo to zadnji turnir v dresu Francije. Seveda bom vse to pogrešal, a po EP bo konec. Čas je, da oder prepustim mladim," je dejal Giroud in dodal: "Če zmagamo na EP, potem lahko rečem, da sem osvojil vse razen naslova v angleški ligi, kar pa je tudi zelo težko doseči."

Giroud, ki pravi, da ima "v nogah" še dve leti igranja, je nase opozoril pri Montpellieru, ko je ta leta 2012 osvojil naslov francoskega prvaka.

V dolgi karieri je osvojil tudi naslov svetovnega prvaka leta 2018, ligo prvakov s Chelseajem 2019, leta 2022 italijansko prvenstvo z Milanom ter štiri angleške pokalne naslove - tri z Arsenalom in enega s Chelseajem.