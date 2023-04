Olimpiji 650 evrov, Mariboru 450 evrov kazni

Olimpija bo kazen plačala zato, ker so njeni navijači večkrat prižigali bakle in prekinili tekmo, obenem pa razvili transparent z žaljivo vsebino in večkrat žaljivo skandirali. Tudi mariborski navijači so večkrat žaljivo skandirali in metali različne predmete proti igralcu tekmecev.

Nogometna ekipa Gorice je zaradi neprimernega vedenja navijačev dobila 200 evrov kazni. Član Domžal Abraham Nwankwo pa je dobil tekmo prepovedi nastopanja zaradi drugega rumenega kartona in brezobzirne igre.