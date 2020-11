Okužbam ni videti konca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kje so časi, ko so bili na štadionih lahko tudi gledalci. Foto: Getty Images

Hoffenheim je med nemškimi klubi doslej zabeležil največ okužb z novim koronavirusom. Že po oktobrski reprezentančni akciji sta se z virusom sars-cov-2 okužila Andrej Kramarić in Kasim Adams, ki sta izpustila več tekem.

Nazadnje so okužbo potrdili še pri Kevinu Vogtu, Sebastianu Rudyju, Ishaku Belfodilu, Robertu Skovu, Munasu Daburju in Jacobu Bruun Larsnu. Vsi omenjeni so še naprej v samoizolaciji, klub pa je po prostovoljni prekinitvi vseh aktivnosti treninge nadaljeval v ponedeljek.

Prihajajoči konec tedna se bo v 8. krogu bundeslige na lestvici 13. Hoffenheim, ki je sezono začel z dvema zmagama, nato pa je osvojil le še točko, pomeril s Stuttgartom.

