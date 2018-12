Hrvat poslal sporočilo, ki ne bo všeč Liverpoolu

"Možnosti za napredovanje so 50:50, sem pa prepričan, da bo napredoval Bayern," je trener Bayerna Niko Kovač izžareval optimizem po tem, ko je izvedel, da se bo nemški prvak v osmini finala lige prvakov pomeril z Liverpoolom. S klubom, katerega strateg Jürgen Klopp odlično pozna nemški nogomet in z njim niza odmevne rezultate.

Liverpool je v sedmih nogometnih nebesih. V nedeljo je v največjem angleškem derbiju zadal boleč poraz Manchester Unitedu (3:1), Jürgen Klopp pa je v taktičnem smislu tako nadigral Joseja Mourinha, da je Portugalec le dva dneva pozneje ostal brez službe.

Rdeči so se po zmagi na Anfieldu povzpeli na vrh angleškega prvenstva, kjer so edini brez poraza. Na naslov angleškega prvaka čakajo že neverjetnih 28 let, v Evropi pa želijo nadaljevati trend, s katerim so se pod vodstvom karizmatičnega Nemca prebili med najboljše klube na svetu.

Kovač: So favoriti za naslov, a smo mi vseeno Bayern

Bayern v nemškem prvenstvu za Borussio Dortmund zaostaja devet točk. Foto: Reuters Na žrebu jih ni bilo veliko kandidatov, ki bi se hvalili s tem, da jih dvoboj osmine finala proti Liverpoolu ne bi pahnil v velike skrbi. Ni jih bilo veliko, a je nato žreb v Nyonu poskrbel, da se je našel tekmec, ki se ne boji evropskega podprvaka.

To je Bayern, nemški velikan, klubska institucija, ki jo Klopp pozna zelo dobro. Z Bavarci je kot strateg Borussie Dortmund bil ogromno zgodovinskih bitk. Tudi zaradi tega bo obračun med Liverpoolom in Bayernom, eden izmed treh angleško-nemških dvobojev v osmini finala, deležen dodatne pozornosti. Tudi v Sportalovi anketi je bil prepoznan za najbolj atraktivno srečanje osmine finala.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar

"Liverpool je najbolj zahteven tekmec, kar smo ga lahko izvlekli. V prejšnji sezoni so igrali v finalu lige prvakov, zdaj pa vodijo v angleškem prvenstvu. So osrednji favoriti za naslov evropskega prvaka, a smo mi vseeno Bayern, Liverpool pa se zagotovo zaveda, da bo povratna tekma v Münchnu. Možnosti za napredovanje so 50:50, sam pa sem prepričan, da bo napredoval Bayern," je Niko Kovač, trener Bayerna, samozavestno poslal sporočilo na Otok, s katerim poskuša dopovedati navijačem Liverpoola, da bodo spomladi naleteli na previsoko nemško oviro.

Nekdanji proti nekdanjim Obeta se zanimivo srečanje, saj se bosta nekdanja zvezdnika Borussie Robert Lewandowski in Mats Hummels pomerila proti nekdanjemu trenerju, s katerim sta dvakrat postala nemška prvaka, pri Liverpoolu pa se dokazuje nekdanji član Bayerna Xherdan Shaqiri, z dvema zadetkoma tudi junak nedeljske zmage nad Unitedom. Švicarski zvezdnik Xherdan Shaqiri je v karieri nosil tudi dres Bayerna, kjer pa ni pustil velikega pečata. Foto: Reuters

Klopp vesel, da se bo vrnil v Nemčijo

Jürgen Klopp je edini neporaženi trener v angleškem prvenstvu. Josep Guardiola je z Manchester Cityjem v tej sezoni klonil enkrat. Foto: Reuters Nekdanji hrvaški strateg, za katerih je na klopi Bayerna burno obdobje, v katerem zaradi spodrsljajev in zaostanka devetih točk za vodilno Borussio Dortmund ni manjkalo kritik ter pozivov k menjavi trenerja, je z Bavarci ujel zmagoviti ritem.

Bayern postaja vedno močnejši, do pomladi, ko se bo dvakrat pomeril z Liverpoolom, pa bi lahko raven forme še zrasla. To pa bi za Liverpool, ki je v skupinskem delu lige prvakov izgubil v Beogradu in Neaplju, za napredovanje trepetal do zadnjih sekund in se zanj zahvalil zlasti brazilskemu vratarju Allisonu Beckerju, predstavljalo zelo velike težave.

"Vedeli smo, da nam žreb ne bo podal lahkega tekmeca. Bayern je vrhunski klub, sam pa se veselim vrnitve v Nemčijo. To je bil le žreb. Do priprave na tekmo nas čaka še ogromno časa. Upam, da bodo moji igralci ostali do takrat zdravi," je Klopp podal novoletno željo, s pomočjo katere se želi uvrstiti v četrtfinale.