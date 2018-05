Od tandema, kot ga Slovenija ne pomni, bo ostal samo en

Miran Burgić, ki je z Gorico osvojil tri naslove državnega prvaka in velja za enega boljših napadalcev v njeni zgodovini, njen član pa je tudi danes, je sporočil, da bo jutri odigral zadnjo tekmo v vlogi profesionalnega nogometaša in s 33 leti odšel v pokoj.

"Za mano je dolga kariera, polna lepih in manj lepih trenutkov, toda prišel je čas, ko je bilo potrebno sprejeti to odločitev. Na to sem že bil malce pripravljen in bi po vsej verjetnosti, če se ne bi zgodila tista poškodba, svojo nogometno pot v Gorici že končal. Letos sem bil na to pripravljen, vedel sem, da bom zaključil z igranjem nogometa, dopuščal sem le minimalno možnost nadaljevanja, zato mi te odločitve ni bilo težko sprejeti. Mogoče bo prišlo za mano in mi bo čez kakšna dva meseca težje, kot mi je sedaj, ampak trenutno tega občutka še ni," je povedal Miran Burgić, ki je imel v tej sezoni spet težave s poškodbo, ki so mu načrte na dolgi nogometni poti prekrižale večkrat.

V sredo, ko Gorico čaka prvenstvena tekma proti Ankaranu, bo tako še zadnjič oblekel njen dres, potem pa nogometne čevlje za vedno postavil v kot. Za njim je lepa nogometna pot, ki bi bila verjetno še lepša, če ga na njej nekajkrat ne bi ustavile hude poškodbe.

Od Zagorja prek Gorice do Izraela, Švedske, Avstrije in Cipra

Iz Zagorja je v Gorico prišel kot mladinec in se prebil v člansko ekipo, s katero je bil v letih 2004, 2005 in 2006 trikrat prvak. V sezoni 2005/06 je bil s 24 goli tudi najboljši strelec slovenske lige. Z Valterjem Birsom sta takrat skupaj zabila kar 43 golov.

Miran Burgić in Valter Birsa sta bila v sezoni 2005/06 tandem, kot ga Slovenija ne pomni. Foto: Vid Ponikvar

Štiri leta je igral tudi na Švedskem, kjer je bil član AIK Stockholma, potem pa dve leti (2010 do 2010) prebil še v Avstriji pri Wackerju, dve leti v Izraelu (Hapoel Ramat Gan) in pol leta še pri Ethnikosu na Cipru, od koder se je leta 2014 vrnil v slovensko ligo. Takrat kot član Olimpije, a je v Ljubljani ostal le eno leto, nakar se je vrnil v Gorico.

V prvi slovenski ligi, v kateri je v tej sezoni nastopil le na osmih tekmah in zabil en gol, je zbral kar 167 nastopov in zabil 52 golov.

Pohvali se lahko tudi s petimi nastopi v članski reprezentanci. Pod vodstvom Branka Oblaka je zaigral dvakrat, ko je bil selektor Matjaž Kek, pa še trikrat.