"O gledalcih na stadionih naj odloči stroka"

"Znanstveniki naj določijo, kaj je možno, ali so to testiranja ali ohranjanje razdalje. O pandemiji in o tem, kam se bo razvila, v tem trenutku ne moremo reči še nič. Moramo pa razmišljati o scenarijih, kako se bomo vrnili v normalno življenje," je o temi gledalci na stadionih v pogovoru za televizijo ARD dejal prvi mož nemške zveze.

Končna odločitev, potem ko bi svoje povedala stroka, bi bila nato v rokah oblasti v posameznih nemških zveznih deželah, bi pa o možnosti vračanja navijačev morala odločati tudi klubi. "Najpomembnejše je seveda zdravje. Ob tem pa lahko razmišljamo, na kakšen način bi lahko na tekme pripeljali kar največ gledalcev," pravi Keller.

Pri vprašanju gledalcev na reprezentančnih tekmah pa je bil predsednik DFB tudi zmeren optimist. "Kakor je videti v tem trenutku, kaže kar dobro. Moramo pa počakati. Bilo bi neverjetno pomembno, če bi se lahko gledalci vrnili na tekme. Nogometu brez navijačev manjka duša," je še dejal Keller.

Nemčija bo prva pokoronsko reprezentančno tekmo igrala 3. septembra v ligi narodov proti Španiji v Stuttgartu, tri dni pozneje bo gostovala pri Švici v Baslu.

