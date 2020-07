Sarri ob prižgani cigareti: Če jim je to uspelo z mano, potem so res dobri #video

Juventus si je dva kroga pred koncem italijanskega prvenstva tudi teoretično zagotovil nov naslov italijanskega prvaka. Velikan iz Torina si je z goloma Cristiana Ronalda in Federica Bernardeschija zagotovil tri točke proti Sampdorii in neulovljivo prednost sedmih točk pred drugim Interjem. Juventus je tako z devetim zaporednim scudettom za najboljšo ekipo v Italiji postal edino moštvo v petih najmočnejših evropskih ligah, ki mu je uspel takšen podvig. Enak dosežek je sicer uspel še Celticu na Škotskem in Ludogorecu v Bolgariji, nemškemu Bayernu je to uspelo osemkrat. Absolutni rekord pa še vedno drži Tafea iz Vanuata, otoške države, ki se nahaja v južnem Tihem oceanu.

V Torinu je bilo bučno. Foto: Reuters

Stara dama je imela prvo zaključno žogico že v četrtek, ko pa je ostala praznih rok v Vidmu. "Fantom sem povedal, 'če boste prvaki z mano, ki nisem še nikoli osvojil ničesar, je to zato, ker ste res dobri'," je po tekmi povedal strateg Juventusa Maurizio Sarri, ki je do zdaj med velikimi lovorikami osvojil le ligo Europa s Chelseajem v prejšnji sezoni.

Ronaldo naslov posvetil navijačem

Ronaldo je osvojil drugi naslov italijanskega prvaka. Foto: Reuters Velik kamen se je od srca odvalil tudi portugalskemu superzvezdniku Ronaldu, ki je od konca koronakrize dosegel kar deset zadetkov, skupno pa je zdaj pri 31 golih. V Italiji jih je sicer več dosegel napadalec Lazia Ciro Immobile, ki je skupno pri 35 zadetkih. Ronaldo je z 31 žogami v mreži nasprotnikov dva kroga pred koncem izenačil tudi rekord nekdanjega svetovnega prvaka Feliceja Borela, ki je v sezoni 1933/34 dosegel 31 golov.

"Navdušen sem, da sem prišel do svojega drugega zaporednega naslova z Juventusom, in veselim se nadaljevanja gradnje zgodovine tega velikega in neverjetnega kluba," je na Instagramu zapisal Ronaldo. "Ta naslov posvečam vsem navijačem Juventusa, še posebej tistim, ki so trpeli in še trpijo zaradi pandemije koronavirusa. Ni bilo lahko. Vaš pogum, odnos in odločnost so nam dali moč, ki smo jo potrebovali, da se spopademo s tem koncem prvenstva in se do konca borimo za ta naslov, ki pripada celotni Italiji. Velik objem vsem," je zapisal Portugalec.

36 naslovov

Juventus je zdaj skupno pri 36 naslovih italijanskega prvaka, kar je največ od vseh ekip v petih najmočnejših evropskih ligah. Španski Real Madrid je zbral dva naslova manj. V Italiji mu z 18 naslovi sledita Milan, ki je bil tudi zadnji zmagovalec italijanskega prvenstva pred vladavino Juventusa v sezoni 2010/11, in Inter. "Zmagati ni enostavno, zlasti ko prideš v klub, ki mu to uspeva več let zapored. Ko v športu zmagovanje vzameš za samoumevno, je to največja napaka in laž, ki jo lahko narediš. To je leto, v katerem se bi lahko zgodilo marsikaj. Jasno je, da ima ta naš uspeh poseben in močan značaj. Pot do tega naslova je bila dolga in naporna," je povedal Sarri, ki se je kot trener Zeber srečal s številnimi kritikami.

"Pot do tega naslova je bila dolga in naporna," je povedal Sarri. Foto: Reuters

"Kot trener Juventusa si lahka tarča za kritike. Vsi vemo, da je temu tako, jaz pri tem nisem izjema. S tem se ne obremenjujem, saj ostajam osredotočen na delo in ekipo. Včasih mi še žena na večerji reče, da nisem osredotočen na najin pogovor, saj mi misli uhajajo k nogometu," je povedal Sarri, ki je z 61 leti najstarejši trener, ki je osvojil Serie A.

Navdušen nad delom kluba Juventus je osvojil še deveti zaporedni naslov v Italiji. Foto: Reuters

Italijanski strateg se je v Torino preselil po koncu prejšnje sezone, ko je Chelsea povedel do naslova ligi Europa, pred tem pa je treniral tudi Napoli in Empoli. "Ta sezona je bila nova in pomembna izkušnja za vse. Uspelo nam je, da lahko skupaj igrata Ronaldo in Dybala, ki sta si tako po igri in značaju različna, a zdaj se super ujameta. Vesel sem, da treniram fante, ki zorijo tudi na osebnostni ravni. Ko vstopiš v garderobo, ti klub hitro zleze pod kožo. Vsi igralci so sanjali o osvojenem prvenstvu in uspelo nam je. Tudi meni, čeprav sem star, sem ga osvojil," navdušenja ni skrival Sarri, ki je pohvalil tudi delo celotnega kluba.

"Klub deluje na najvišji ravni tako organizacijsko kot na igrišču. Ves čas imaš stoodstotno podporo tako direktorja kot preostalih v upravi. Ne bi si mogel želeti ničesar več. Delo je na vrhunski ravni," s pohvalami na račun svojih delodajalcev ni skoparil Italijan, ki je tako po zadnjem žvižgu tekme s Sampdorio zapustil igrišče, saj se je želel izogniti svojim igralcem, ki so ga želeli politi z vedrom vode, a mu pobeg ni uspel. Veselo je bilo tudi v garderobi Juventusa, kjer ni manjkalo šampanjca in proslavljanja, strateg stare dame pa si je kot strasten kadilec privoščil tudi cigareto.

Kaj pa liga prvakov?

A sezone za Juventus še zdaleč ni konec. Čakata jih še dva obračuna v italijanskem prvenstvu, nato pa še končanje sezone v ligi prvakov, kjer jih čaka še povratna tekma osmine finala proti Lyonu. Na prvi tekmi so Zebre izgubile z 0:1, zato jih čaka še veliko dela za napredovanje v četrtfinale. Povratno tekmo osmine finala bodo italijanski prvaki odigrali 7. avgusta.

Vse lovorike Juventusa: Domače:

36-krat italijanski prvak (1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

13-krat italijanski pokal (1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018)

8-krat italijanski superpokal (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2014, 2015, 2018) Mednarodne:

2-krat evropski prvak (1985, 1996)

3-krat pokal Uefa/liga Europa (1977, 1990, 1993)

2-krat evropski pokal pokalnih zmagovalcev (1984, 1996)

