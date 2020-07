Težave za Juventus pred nadaljevanjem lige prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poraz proti Udineseju za nogometaše, trenerja in navijače italijanskega Juventusa ni bil edin slab dogodek na četrtkovem gostovanju v Vidmu. Trenerja Maurizia Sarrija lahko skrbi tudi poškodba Douglasa Coste, ki si je na tekmi poškodoval stegensko mišico.

Kot so sporočili iz kluba, branilec ne bo mogel igrati najmanj 14 dni, kar pomeni, da najbrž ne bo mogel igrati na povratni tekmi osmine finala lige prvakov proti Lyonu. To bodo italijanski prvaki odigrali 7. avgusta, prvo so februarja v Lyonu izgubili z 0:1.

Sarri je že pred časom dejal, da Costa zaradi številnih poškodb ni dobro telesno pripravljen, zato redko dočaka konec tekme na igrišču, a je kljub temu zelo pomemben v Juventusovi igri.