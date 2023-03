NZS uspešno izvedla poslovni dogodek za spodbujanje ESG

Pred prvo domačo tekmo kvalifikacij za Euro 2024 v Stožicah proti reprezentanci San Marina je Nogometna zveza Slovenije organizirala poslovno druženje za največje partnerje reprezentance. Na dogodku so bili prisotni glavni predstavniki sponzorjev, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter gostitelj dogodka, predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.

Strokovno predavanje na dogodku je imel profesor dr. Dejan Verčič, ki je predstavil, kako bo področje ESG (okoljsko, družbeno in korporativno upravljanje) oblikovalo našo prihodnost. Razložil je glavne razlike med ameriškim modelom, kjer ESG izhaja iz ocene tveganj in priložnosti za vlagatelje, torej od spodaj navzgor, in evropskim modelom, ki se uvaja od zgoraj navzdol in ob posledicah za vlagatelje ocenjuje tudi posledice dejavnosti na naravo in družbo ter proces upravljanja. "Športna industrija ima pomembno vlogo pri naslavljanju okoljskih in družbenih izzivov, zato smo veseli, da v Sloveniji vidimo, da slovenska nogometna zveza prevzema vodilno vlogo pri spodbujanju ESG-vprašanj," je dejal profesor dr. Verčič.

V odzivu na dogodek je minister Han pozdravil pobudo zveze za organizacijo dogodka in izrazil hvaležnost, da je Slovenska nogometna zveza prevzela pobudo za organizacijo takšnega dogodka. Povedal je, da je ministrstvo pripravljeno poslušati športno sfero, kako se bolje pripraviti na prihodnje izzive, ter izrazil upanje, da bi lahko vse športne zveze v Sloveniji postale del pobude, ki je bila izpostavljena na dogodku.

Foto: NZS/M24.si

"Pozdravljamo pobudo Nogometne zveze Slovenije in vlogo, ki jo lahko športne zveze odigrajo pri spodbujanju vprašanj v povezavi z družbeno odgovornostjo in trajnostnim razvojem. Tudi to področje je lahko konkurenčna prednost Slovenije. Ministrstvo se zavezuje, da bo sodelovalo z NZS in drugimi športnimi zvezami pri doseganju trajnostne prihodnosti na področju športa in drugih problematik, ki so pomembne za prihodnost slovenskega športa," je dejal minister Han.

Predsednik zveze se je zahvalil vsem sponzorjem za udeležbo na dogodku in dejal, da je zveza pripravljena prevzeti aktivno vlogo pri pomoči drugim športnim zvezam in vladi pri promociji pomena agende ESG v prihodnosti. NZS namreč že ima strategijo družbene odgovornosti (FSR – Football social responsibility), ki lahko sponzorjem pomaga pri doseganju in izpolnjevanju njihovih ESG-ciljev. "Veseli nas podpora naših sponzorjev in ministrstva pri promociji vprašanj ESG. Nogometna zveza Slovenije je zavezana k aktivni vlogi pri promociji pomena ESG in veselimo se sodelovanja z drugimi športnimi zvezami in vlado za dosego tega cilja," je dejal predsednik Nogometne zveze Slovenije.

Kot so še sporočili iz NZS, ki se zavzema za aktivno vlogo pri promociji pomena ESG, upajo, da bodo temu sledile tudi druge športne zveze. "Vsi skupaj lahko prispevamo k oblikovanju bolj trajnostne prihodnosti, kar bo NZS spodbujala tudi z organizacijo naslednjih poslovnih dogodkov v sklopu reprezentančnih tekem."

