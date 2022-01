Poslastica v Londonu, Kane želi utrditi status kralja 1. januarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V času kosila igrata Arsenal in Manchester City.

V času kosila igrata Arsenal in Manchester City. Foto: Guliver Image

Na novega leta dan v premier ligi ni nihče dal več golov kot Harry Kane. Zvezdnik Tottenhama jih je doslej zabil že pet, še za tri pa je podal. Nasprotnik Spursov so nogometaši Watforda. Zanimivo: zadnjič je Tottenham na stadionu Vicarage Road zmagal prav na novega leta dan - pred štirimi leti.

Arsenal je v vrhunski formi, saj je dobil zadnjih pet tekem v letu 2021, na zadnjih treh so celo zabili štiri gole ali več. Leto 2022, ko se želijo vrnitvi na evropsko prizorišče, sicer začenjajo brez glavnega trenerja Mikela Artete (pozitiven test na korona virus). V še boljši formi pa je seveda vodilni Manchester City. S tekmo več ima kar 15 točk več od četrouvrščenega Arsenala. Na 20-ih tekmah te sezone so zmagali 16-krat. Če pa gledamo koledarsko leto 2021, so dobili kar 36 ligaških tekem.

Angleško prvenstvo, 21. krog: Sobota, 1.1.:

Arsenal - Manchester City

Watford - Tottenham

Crystal Palace - West Ham Nedelja, 2.1.:

Brentford - Aston Villa

Everton - Brighton

Leed - Burnley

Chelsea - Liverpoll Ponedeljek, 3.1.:

Manchester United - Wolverhampton Prestavljeno:

Leicester - Norwich

Southampton - Newcastle