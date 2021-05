Novi podatki: sedem ljudi osumljenih umora Maradone

Sedem ljudi, ki jih preiskuje poseben svet strokovnjakov, bodo uradno osumili umora argentinske nogometne legende Diega Armanda Maradone, naj bi za AFP potrdil vir z državnega tožilstva v San Isidru. Obtoženim, med katerimi so tudi Maradonov nevrokirurg Leopoldo Luque, psihiater Agustina Cosachov in psiholog Carlos Diaz, grozi od osem do 25 let zapora, če jih spoznajo za krive.