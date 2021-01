Posnetek z več kot milijon ogledi: Maradona ogreva Messija #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi to je šport

Posnetek atraktivnega ogrevanja dveh nogometnih legend je nastal pred eno od tekem argentinske reprezentance na svetovnem prvenstvu leta 2010 v Južnoafriški republiki.

Diego Maradona, nepozabni nogometni virtuoz, ki je zaradi akutnega pljučnega edema umrl 25. novembra lani v starosti 61 let, je takrat kot selektor vodil argentinsko reprezentanco, Lionel Messi pa je bil na začetku svoje cvetoče kariere.

Argentina je na mundialu 2010 napredovala do četrtfinala, tam pa jo je s 4:0 ponižala in izločila reprezentanca Nemčije.

Nemci so z 2:3 na tekmi za 3. mesto izgubili proti Urugvaju, naslov svetovnega prvaka pa so z zmago proti Nizozemski (1:0) priigrali Španci. Slovenci so na svojem zadnjem svetovnem prvenstvu obstali v skupinskem delu.