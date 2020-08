Nove okužbe v serie A

Trije nogometaši italijanske serie A so se okužili z novim koronavirusom in so že v samoizolaciji. Gre za dva nogometaša Torina, ki imen okuženih ni izdal, in Andreo Petagna, ki kot posojeni igralec Napolija igra za SPAL.

V Torinu so v sporočilu za javnost zapisali, da sta bila nogometaša pozitivna na testu pred začetkom priprav in da sta v samoizolaciji ter sta asimptomatska. Dodali so, da so iz previdnosti pod drobnogledom še trije drugi igralci, ki so bili z okuženima v zadnjih dneh v tesnem stiku.

Napoli pa je na Twitterju potrdil, da je za covidom-19 zbolel Andrea Petagna, ki sicer od leta 2018 kot posojeni igralec igra za SPAL. Tudi Petagna ne kaže znakov okužbe, na ekipni trening pa se bo vrnil po negativnem testu.

Začetek sezone 2020/21 je v italijanskem prvenstvu sicer predviden za 19. september.

