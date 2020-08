V ekipi Valterja Birse težave s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski nogometni prvoligaš Cagliari je ob rutinskem testiranju pred pripravami na novo sezono objavil, da so bili štirje njegovi nogometaši pozitivni na novi koronavirus.

V klubu, katerega član je tudi Valter Birsa, so bili pozitivni Filip Bradarić, Luca Ceppitelli in Alberto Cerri, vse so poslali v samoosamitev. Že pred tem pa je bil pozitiven tudi Kiril Despodov.

Cagliari je v dogovoru z zdravstvenimi institucijami in po veljavnih protokolih v izolacijo poslal še dva igralca, ki sta bila v stiku z omenjenimi. Njuni imeni nista znani.

Nogometaši Cagliarija so načrtovali priprave v Aritzu, a so to prestavili na poznejši datum. Od četrtka dalje vadili v klubskem vadbenem centru v Asseminiju.