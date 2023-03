Nov selektor Portugalske na seznam uvrstil tudi Cristiana Ronalda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi selektor portugalske nogometne reprezentance Roberto Martinez je za bližnji tekmi konec tega meseca proti Lihtenštajnu in Luksemburgu v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstve v Nemčiji 2024 uvrstil tudi najbolj razvpitega portugalskega igralca Cristiana Ronalda, ki je decembra lani podpisal pogodbo za Al Nasr iz Savdske Arabije.

"Cristiano Ronaldo je zelo predan reprezentanci. Premore ogromno izkušenj in je zelo pomembna 'figura' v naši ekipi. To je moja odločitev, Cristiano ima značaj zmagovalca in moja želja je, da te občutke prenese na svoje reprezentančne soigralce," je med drugim dejal 49-letni španski strokovnjak Roberto Martinez, ki je po koncu lanskega svetovnega prvenstva v Katarju, kjer je Portugalska v četrtfinalu izgubila proti Maroku, zamenjal Fernanda Santosa.

Na seznamu Martineza, sicer nekdanjega trenerja angleškega Evertona, med letoma 2016 in 2022 pa tudi selektorja Belgije, so bolj ali manj vsi igralci z lanskega mundiala v Katarju.

Portugalska se bo v kvalifikacijskem uvodu pomerila z nogometnima palčkoma. Najprej bo 23. marca v Lizboni gostila Lihtenštajn, tri dni kasneje pa bo gostovala v Luksemburgu. V skupini J nastopajo še Bosna in Hercegovina, Islandija in Slovaška.

