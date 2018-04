Nor debi Ibrahimovića ni obnorel le ZDA, ampak ves svet #video

Prvi nastop Zlatana Ibrahimovića v ligi MLS

Zlatan Ibrahimović je potreboval le nekaj minut, da je dokazal ZDA, zakaj slovi tudi po atraktivnih in nenavadnih zadetkih. Foto: Guliver/Getty Images

Ko se je Zlatan Ibrahimović po dolgotrajnem okrevanju zaradi poškodbe kolena vrnil na igrišča, so mu bile pri Manchester Unitedu namenjene le še drobtinice. Izkušeni Šved je ocenil, da je napočil primeren trenutek za selitev.

Dogovoril se je za sodelovanje z moštvom lige MLS Los Angeles Galaxy, pri katerem so igrali že mnogi znani evropski nogometaši (David Beckham, Steven Gerrard, Robbie Keane …), in ljubiteljem nogometa na ameriških tleh skušal dopovedati, da prihaja nekaj posebnega. Če ga niso jemali resno, so po njegovem prvem nastopu spremenili mišljenje.

Eden najboljših napadalcev, kar jih je bilo v nogometu v tem tisočletju, je pred krstnim nastopom za Galaxy opravil le en trening. Nemški trener Sigi Schmid je pojasnil, da bi že lahko dobil priložnost. Mnogi so izrazili dvom in bili prepričani, da bo v soboto še počival. A mestni obračun, saj je na drugi strani stal Los Angeles FC, je predstavljal prevelik izziv.

Najprej na klopi, nato je sledil nepozaben šov

Šved je postal junak prvega mestnega derbija Los Angelesa v ligi MLS. Foto: Guliver/Getty Images Ibrahimović se je sprva znašel na rezervni klopi. Spremljal je dvoboj na štadionu Stubhub Center v Hudsonu in bil neprijetno presenečen, ko je njegov klub po 48 minutah že izgubljal z 0:3.

Z dvema zadetkoma je zablestel Mehičan Carlos Vela, ki je pustil velik pečat v angleških (Arsenal, WBA) in španskih klubih (Real Sociedad, Osasuna). Galaxy je bil na kolenih, nato pa se je začel sanjski preobrat, o katerem bi lahko sosedje iz Hollywooda posneli filmsko uspešnico.

V 61. minuti so gostitelji znižali na 1:3, deset minut pozneje pa je v igro prišel Ibrahimović. Zamenjal je strelca prvega zadetka Sebastiana Lletgeta. Le dve minuti za tem je LA Galaxy dosegel še en gol (2:3), pri akciji za zadetek pa je sodeloval tudi Skandinavec. Takrat pa navijači se niso slutili, kakšno atrakcijo jim pripravlja Ibrakadabra.

Izjemen zadetek Zlatana Ibrahimovića za 3:3

Tega se ne moreš naučiti

V Los Angelesu je že prisotna Ibramanija. Foto: Guliver/Getty Images Šved z bosanskimi in hrvaškimi koreninami se je v 77. minuti odločil za pogumen udarec s prve. Žogo je udaril močno, tako velemojstrsko, da je v veličastnem loku zatresla mrežo.

''Odločil sem se, da ne bom stekel z žogo, ampak takoj udaril. Rekel sem, da bom raje varčeval z energijo za zadnjih 15 minut,'' je dejal presrečni strelec zadetka, ki je postal takojšnja spletna senzacija.

''To je kakovost svetovnega kova. Tega se ne moreš naučiti,'' je po nevsakdanji, a toliko lepši zmagi s 4:3 dejal trener Schmid. Hitro je prišel do spoznanja, da se je s prihodom znamenitega napadalca, ki je osvajal lovorike s številnimi evropskimi velikani, začelo novo poglavje losangeleškega kluba. Zlatana je opisal kot osebo, ki si razliko od večine drugih drzne postati briljanten.

Ibra je na igrišču prebil le šest minut, pa že s prvim resnejšim strelom poskrbel za najlepši gol dozdajšnjega dela sezone lige MLS, v kateri nastopa tudi občasni slovenski reprezentant Antonio Mlinar Delamea (New Revolution England).

Zmagoviti zadetek Ibrahimovića za 4:3

To pa še ni bilo vse. Ko se je iztekel redni del srečanja, četrti sodnik pa je pokazal, da se bodo igrale še tri minute, je nekdanji angleški reprezentant Ashley Cole poslal zelo uporaben predložek v kazenski prostor gostov.

Pokazal jim je "Zlatana"

Zlatan je v gneči visoko skočil in z glavo potisnil žogo v mrežo. Navijačem Galaxyja se je po neverjetnem preobratu od 0:3 na 4:3 zmešalo od sreče, Ibrahimović pa je že v prvem nastopu zasenčil vse, ki ga obkrožajo na začasnem delu v Kaliforniji. ''Pokazal sem jim "Zlatana". Po drugem zadetku sem si samo želel, da se tekma hitro konča. Nisem hotel imeti več opravka z adrenalinom,'' je priznal junak dneva.

Naslednji tekmec bo Sporting Kansas City. Foto: Guliver/Getty Images

Prvi losangeleški derbi v ligi MLS, saj je Los Angeles FC novinec v tem tekmovanju, se je razpletel po največjih željah Ibrahimovića. Dokazal je, da je v njegovih nogah še vedno dovolj dinamita za največje dosežke. Mojster izjemnih zadetkov je tako atraktivno zbirko, v kateri se je našlo nič koliko nepozabnih mojstrovin, povečal za projektil, ki je postal prvovrstna spletna uspešnica.

Švedski nogometni zvezdnik je tako že obnorel ZDA. Na drugi strani luže je nadaljeval imenitno tradicijo, saj se je še vedno vpisal med strelce na prvi tekmi za nov klub. Naslednjo tekmo bo odigral v ponedeljek, 9. aprila, ko se bo pomeril proti Sportingu iz Kansas Cityja.