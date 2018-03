Nogometni svet spet opeva Lionela Messija, ki tako hitro še ni zadel

Nov šov čudežnega Argentinca

Po zmagi Barcelone nad Chelseajem s 3:0 in novem Argentinčevem šovu, ki je tokrat navdušil z dvema goloma in podajo, nogometni svet spet opeva Lionela Messija, ki je dosegel jubilejni stoti gol v ligi prvakov in poskrbel tudi za najhitrejši gol od vseh 602, ki jih je v klubskem in reprezentančnem dresu zabil do zdaj.

"Ničesar ne obžalujem. Izločil nas je najboljši nogometaš na svetu. Govorimo o nogometašu, ki vsako sezono doseže 60 golov. Ne govorimo o top igralcu, ampak o super top igralcu. Naredil je razliko. Vesel sem, da sem mu lahko ob koncu tekme čestital in se malo pogovoril z njim. Je neverjeten," je po izpadu iz lige prvakov Argentinca hvalil trener Chelseaja Antonio Conte, ki je na zelenici Camp Noua po zadnjem žvižgu sodnika Damirja Skomine tudi osebno čestital nespornemu junaku sredinega večera.

Belgijcu je zaradi Argentinca nelagodno

Lionel Messi, ki je zabil edini gol za Barcelono na tekmi v Londonu, je najprej dosegel sploh najhitrejši zadetek v svoji karieri, ko je po dveh minutah in osmih sekundah igre nasprotnikovega vratarja Thibauta Courtoisa s slabšo, desno nogo premagal po strelu s strani med njegovimi nogami.

Potem je v 20. minuti po samostojni akciji v ogenj poslal Ousmaneja Dembeleja za vodstvo z 2:0 in za konec sijajen večer zaokrožil z novim golom med nogami belgijskega vratarja po strelu s strani v 63. minuti.

"Po takšni tekmi je treba priznati, da sem naredil dve napaki. Dva gola med nogami gresta na mojo dušo. Nisem pričakoval, da bo tako streljal. Messi je priložnost odlično izkoristil in dokazal, zakaj je najboljši na svetu," je junaka večera, ob tem ko se je posul s pepelom, opeval tudi tragični junak tekme v Barceloni Courtois.

On je velik privilegij

Opevala sta ga oba trenerja. Foto: Reuters "Imeti njega v ekipi je res privilegij. Je tako dober, da lahko zadene kadarkoli in od koderkoli. Je nogometaš, ki svojo ekipo dela boljšo. Vsak napad z njim je nevaren," je svojega zvezdnika pohvalil domači trener Ernesto Valverde.

Messija, ki je dosegel jubilejni stoti gol v ligi prvakov (v tej sezoni je pri šestih na osmih nastopih) in Barcelono 11. v nizu popeljal do četrtfinala najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, po tekmi spet opevajo neznani in znani.

Med njimi tudi nekateri veliki nekdanji nogometni zvezdniki.

Moramo biti srečni, da živimo v njegovem času

"Sem tukaj na Camp Nouu in sem priča njegovemu veličanstvu pred mojimi očmi," je na Twitterju zapisal Rio Ferdinand, nekdanji dolgoletni nogometaš Manchester Uniteda in angleški reprezentant. Pojavil se je tudi videoposnetek ob Messijevem drugem golu na tekmi, po katerem nekdanji branilec, ki je danes televizijski komentator, ni mogel skriti navdušenja.

"Glede števila zadetkov ga lahko primerjate s Cristianom Ronaldom, saj so številke podobne, a ko gre za vprašanje najboljšega na svetu, primerjave absolutno ni. Messija je veliko lepše gledati," je čivknil še en legendarni Anglež, ki danes spada med najvplivnejše nogometne komentatorje na Otoku, Gary Lineker. Strelec 48 golov za Anglijo sicer nikoli ni skrival, da obožuje igro argentinskega zvezdnika.

"Morali bi biti zelo srečni, da živimo v obdobju, ko lahko na delu spremljamo najboljšega igralca vseh časov," pa so besede, ki jih je na spletu zapisal Alan Shearer, z 260 goli še vedno najboljši strelec v zgodovini angleške premier lige.

Iniesta priznal: Mogoče odidem iz Barcelone

Se bo Andres Iniesta poslovil? Foto: Reuters Po koncu tekme proti Chelseaju je veliko pozornosti vzbudila izjava dolgoletnega nogometaša Barcelone Andresa Inieste, ki je priznal, da utegne zapustiti klub, za katerega neprekinjeno igra že od debija leta 2002. Od takrat je z Barcelono osvojil kar 30 lovorik in bil z njo štirikrat evropski prvak.



"To je odločitev, ki jo moram še sprejeti. Mogoče po koncu sezone odidem iz Barcelone. Do konca aprila se bom odločil. To je odločitev, ki jo moram sprejeti skupaj s klubom. Možnosti sta dve. Da ostanem ali odidem," je povedal 33-letni vezist, ki je v tej sezoni v vseh tekmovanjih zbral 32 nastopov.

Kako huda je poškodba Busquetsa?

Sergio Busquets je moral z igrišča. Foto: Reuters Ob prihodnosti Inieste navijače Barcelone po sredini tekmi skrbi tudi, kako huda je poškodba vezista, ki v zadnjem času igra v odlični formi, Sergia Busquetsa. Po uri igre je ta izkušeni nogometaš sam zahteval menjavo in odšel na klop.



29-letni španski reprezentant, ki za Barcelono prav tako igra že celo večnost, od leta 2008, naj bi si poškodoval prst na nogi. Koliko časa bo moral počivati, bodo pokazali dodatni zdravstveni pregledi, a je več ali manj jasno, da bo nedeljsko prvenstveno tekmo proti Athleticu Bilbau in reprezentančno akcijo Španije, ki je pred njim, izpustil.