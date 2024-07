Primorje pripeljalo okrepitev iz Brazilije

Ajdovci so potrdili, da bo zanje po novem igral 25-letni Elias Telles, ki se k njim seli iz kluba Avenida. Brazilec, ki je doslej igral le v brazilskih nižjih ligah, bo zaostril konkurenco na veznih položajih. Primorje so pred tem okrepili Andrej Bogićević (Masfout), Mirko Mutavčić (Domžale) in Žan Bešir (Nafta 1903). Odšli pa so Vuk Vuković, David Stanojević, Manuel Linussi, Anže Breščak, Miha Zavadlav in Nikola Grujić.

Nov vratar v Nafti

V Lendavi pa bo Zsombor zaostril vratarsko konkurenco. Kot so zapisali pri Nafti, je bil Senko Zsombor mladi reprezentančni vratar, ki je nogomet začel igrati v Zalaegerszegu, nato je odšel na akademijo Illes, čemur je sledilo skoraj štiriletno obdobje pri Juventusu. Nato se je vrnil na Madžarsko in igral za DVTK. Trenutno je član kluba ZTE in prihaja v Lendavo kot posojen vratar.

Pred njim so v Lendavo prišli še Zoran Lesjak (ZTE), Haris Kadrić (Gorica), Luka Božičković (Sloga Doboj), Tom Kljun (Aluminij), Luka Dumančić (Solin), Darko Hrka (Gorica), Rok Pirtovšek (Rogaška), Amadej Marinič (Gorica) in Szabolcs Szalay (ZTE). Klub pa so zapustili Stjepan Oštrek, Mitja Novinić, Toni Lun Bončina, Mihael Rebernik, Blaž Urh, Rok Erniša, Ervin Nemeth, Oliver Dinnyes, Matic Paljk, Josip Vuica, Žan Bešir, Žan Kumer in tudi drugi.