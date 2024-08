PSG pripeljal Joaa Nevesa, Füllkrug iz Dortmunda v London

Francoski nogometni prvak Paris Saint-Germain je tudi uradno potrdil prihod 19-letnega portugalskega vezista Joaa Nevesa. Dosedanji igralec Benfice je podpisal pogodbo do leta 2029, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Transfermarkt je zapisal, da je bila odškodnina za Portugalca 60 milijonov evrov. Nemški nogometni reprezentant Niclas Füllkrug pa se iz nemškega prvoligaša Borussie Dortmund seli v Anglijo k West Hamu.

Neves je pred tedni s portugalsko izbrano vrsto nastopil na evropskem prvenstvu v Nemčiji skupaj s soigralci iz pariškega kluba Danilom, Vitinho in Nunom Mendesom. V Parizu pričakujejo, da bo Neves v zvezno vrsto vnesel več kreativnosti.

"V velik ponos mi je, da sem se pridružil Paris Saint-Germainu, zelo ambicioznemu klubu," je za klub dejal Joao Neves. Za katarskega predsednika pariškega kluba Naserja Al-Helajfija je "Joao eden najbolj nadarjenih igralcev na Portugalskem in na svetu".

Angleški prvoligaš West Ham je za 29,3 milijona evrov iz Leedsa pripeljal 22-letnega krilnega igralca Crysencia Summervilla, turški prvoligaš Galatasaray pa je iz angleškega drugoligaša Norwicha za 18 milijonov evrov kupil 25-letnega brazilskega vezista Gabriela Saro.

Füllkrug iz Dortmunda v London

Nemški nogometni reprezentant Niclas Füllkrug se iz nemškega prvoligaša Borussie Dortmund seli v Anglijo k West Hamu. Kot so sporočili iz angleškega prvoligaša, je 31-letni napadalec podpisal pogodbo do leta 2028. Transfermarkt je poročal, da je odškodnina znašala 27 milijonov evrov.

Niclas Füllkrug po le eni sezoni zapušča Dortmund. Foto: Guliverimage

"Mislim, da je angleška liga najboljša na svetu in pravi čas je, da se preselim v Anglijo in igram za velik klub, kot je West Ham," je za klubsko spletno stran dejal Füllkrug, ki Dortmund zapušča po eni sezoni.

Dortmund je že pred tem iz Stuttgarta pripeljal novega napadalca Serhouja Guirassyja, a v klubu po Füllkrugovem odhodu iščejo še enega, posebej zaradi tega, ker je na izhodnih vratih tudi 19-letni Youssoufa Moukoko. Ta naj bi se preselil v Marseille, zanj naj bi se zanimal tudi Lille.

Rumeno-črni, ki imajo med napadalci tudi Sebastiena Hallerja, se zanimajo predvsem za prihod Maximiliana Beierja iz Hoffenheima. Slednji je danes okrepil zvezno vrsto, za 12 milijonov evrov je iz graškega Sturma, kjer igrata Slovenca Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković, član kluba je tudi Arjan Malić, pripeljal Alexandra Prassa.

Rajković odšel v Savdsko Arabijo

Srbski nogometni reprezentant Predrag Rajković bo kariero nadaljeval v Savdski Arabiji. Dosedanji član španske Mallorce je za 11 milijonov evrov prestopil k Al Ittihadu. Osemindvajsetletnik je podpisal štiriletno pogodbo, je poročala agencija Tanjug.

Srbski vratar je bil član srbske reprezentance na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer je odigral vse tri tekme, tudi tisto v drugem krogu skupinskega dela proti Sloveniji, kjer ga je premagal Žan Karničnik, Luka Jović pa je globoko v sodniškem dodatku izid izenačil na končnih 1:1.

Rajković, ki je v karieri igral za Jagodino, Crveno zvezdo, Maccabi iz Tel Aviva in Reims, se bo v klubu pridružil nekaterim zvezdnikom, kot so Karim Benzema, Fabinho in N'Golo Kante.

